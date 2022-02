Uma solução para os lugares bonitos onde nos fazem sofrer

Depois de duas ou três décadas de sítios bonitos, começa-se a confundir os sítios bonitos com as feias explorações que lá pairam.

Quem é que não gosta de sítios bonitos? E porque é que não gosta? Portugal está cheio de sítios bonitos. Portugal está cheio de sítios bonitos com café horrível. Portugal está cheio de sítios bonitos onde se come mal. Portugal está cheio de sítios bonitos com casas de banho que não estão limpas.