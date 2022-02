DS 9, a afirmação premium que fala francês

A DS nasceu para ser premium, mas nem sempre conseguiu convencer que o era, mesmo que o requinte estivesse lá todo, assim como o design de linhas elegantes e os detalhes menos ortodoxos, como um relógio analógico da luxuosa B.R.M. a brilhar bem no centro do tablier quando a ignição é ligada. Até agora: com o 9, a marca que se tornou independente da Citroën há menos de oito anos, parece querer voar mais alto e apresentar um produto destinado a um nicho que ambiciona sublinhar o estatuto através do carro em que se é transportado — é, de facto, um carro em que o proprietário muito bem se pode sentar no banco traseiro, ainda que nos assentos dianteiros não se fique mal servido —, pondo-se ao lado das marcas que tradicionalmente servem esse propósito, como as alemãs Audi, BMW ou Mercedes-Benz.