V. Guimarães, mesmo reduzido a dez, derrotou Sp. Braga

Foi um jogo digno do estatuto de derby, com muita emoção e intensidade. No final, sorriram os adeptos do Vitória de Guimarães, que neste sábado derrotaram os rivais minhotos do Sporting de Braga por 2-1. Um triunfo suado, conseguido com menos um jogador — Alfa Semedo foi expulso pouco depois do intervalo — e com o golo da vitória a ser conquistado em cima do minuto 90.

O triunfo vitoriano foi festejado com euforia no relvado e nas bancadas, até porque já não sucedia desde Janeiro de 2017. Mas foi merecido. Sem o castigado Mumin, Pepa estava obrigado a mexer na sua defesa, mas o técnico surpreendeu em apostar também em Miguel Maga, uma estreia a titular do jovem.

E o treinador vitoriano viu a sua equipa colocar-se em vantagem na sequência de um canto, materializando uma superioridade que se tornou mais evidente face à desinspiração dos bracarenses no primeiro tempo.

Na segunda parte, Carlos Carvalhal fez três alterações de uma só vez e a equipa do Sp. Braga cresceu. A consequência foi quase imediata e Vitinha — dos melhores no Sp. Braga — finalizou com classe.

Seguiu-se a expulsão de Alfa Semedo e julgava-se que seriam adversidades a mais para os vitorianos. Mas a equipa não baixou os braços e, apesar do Sp. Braga também ter tido alguns lances de golo, a sorte do jogo caiu para os homens da casa , que em cima dos 90’ viu o angolano Nélson da Luz entregar os três pontos ao Vitória.