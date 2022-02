Morreu Jason Epstein, editor e co-fundador da New York Review Of Books

Editor, autor, divulgador, co-fundador da revista New York Review Of Books e impulsionador dos livros de bolso, o americano Jason Epstein, morreu esta sexta-feira. Tinha 93 anos,

Editor, autor, divulgador e co-fundador da influente publicação New York Review Of Books, o americano Jason Epstein, morreu esta sexta-feira, aos 93 anos, em casa, em Long Island, no estado de Nova Iorque.

Jason Epstein poderia ser descrito como um homem das letras com muito talento para o comércio, ou como um homem de negócios com gosto por boa literatura. Em 1963, era então um dos principais editores de uma das mais conhecidas editoras de língua inglesa, a Random House, onde norteou e ajudou a moldar o trabalho de escritores como Philip Roth, Norman Mailer ou Gore Vidal, teve uma ideia: durante o longo blackout noticioso de 1963, provocado por uma greve em Nova Iorque que fechou o New York Times Book Review​, o de lançar uma publicação independente inteiramente dedicada ao mundo dos livros.

E foi assim que, na companhia da mulher, Barbara Epstein, do poeta Robert Lowell, que convenceu alguns amigos endinheirados a investir no projecto, Jason Epstein e o editor Robert B. Silvers, se tornaram co-editores, tendo a crítica literária Elizabeth Hardwick, assumido a função de consultora editorial. E assim nascia a New York Review Of Books, cujo primeiro número data de Fevereiro de 1963. Esse primeiro número tinha textos de Elizabeth Hardwick, W.H. Auden, Robert Penn Warren, Norman Mailer ou Gore Vidal​

A revista, publicada duas vezes por mês, foi um sucesso imediato, em parte graças à visão de Epstein de enviar pacotes de exemplares gratuitos para livrarias universitárias de todo o país. Ainda hoje a revista subsiste, com periodicidade quinzenal, publicando ensaios, textos longos ou poesia, com a colaboração, muitas vezes, de escritores conhecidos.

Uma década antes, Epstein, era um estagiário editorial na Doubleday & Company, quando teve uma outra ideia: E se os clássicos caros, de capa dura, fossem oferecidos com brochuras de baixo custo? A população universitária em expansão no pós-guerra poderia vir a ser um mercado lucrativo, pensou então. Estava lançada a revolução paperback (livros de bolso).

Foi assim que começou a Anchor Books, a primeira editora a dedicar-se exclusivamente ao formato livro de bolso. Epstein, tinha na altura 25 anos, começou de imediato a publicar títulos de D.H. Lawrence, Edmund Wilson ou Stendhal, com enorme sucesso. A amizade de Epstein com o crítico Edmund Wilson haveria de dar origem a outra inovação editorial. Wilson sugeriu que o público talvez gostasse de uma edição padronizada da grande literatura americana, tendo surgido a partir daí a Library of America, publicada pela primeira vez em 1982, com volumes encadernados e elegantes sobrecapas, de obras de Herman Melville, Mark Twain ou Henry James.

Mas Epstein não ficou conhecido apenas pelas aventuras editoriais, tendo lançado também os seus livros, como The Great Conspiracy Trial (1970), Book Business (2001) ou Eating: A Memoir (2009), baseado numa coluna de culinária que escreveu para o New York Times no início dos anos 2000.

Oficialmente aposentou-se em 1999, mas continuou a editar até aos 80 anos. Apesar do apurado faro comercial, olhava para a publicação literária como mais do que um negócio. Publicar, disse uma vez, era mais comparável ao que padres, professores e alguns médicos fazem, do que aquilo que fazem pessoas que se tornaram advogados, empresários ou correctores de Wall Street. “Sem livros não saberíamos quem somos”, dizia.