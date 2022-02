Covid: Entre 17 a 20 mil crianças inscritas para a vacinação neste fim-de-semana

Directora-geral da Saúde voltou a apelar aos pais para vacinem as crianças dos cinco aos 11 anos, reforçando a confiança na vacina pediátrica. Cerca de 17 mil crianças já agendaram a vacina, podendo chegar às 20 mil, disse Graça Freitas. Para as segundas doses, 57 mil menores estão também a ser convocados por SMS.

A directora-geral da Saúde, Graça Freitas, adiantou esta sexta-feira que são cerca de 17 a 20 mil as crianças entre os cinco e os 11 anos já inscritas para vacinação contra a covid-19, depois de fazer um apelo na quinta-feira aos pais para que vacinem os mais novos. Graça Freitas lembrou que a vacina é segura e que quem não tem vacinação marcada pode usufruir do sistema de casa aberta.

Este fim-de-semana estava programado para dar início à toma das segundas doses, mas as crianças que ainda não iniciaram a vacinação podem também fazê-lo. “Aproveitamos também para aquilo a que chamamos repescar as crianças que ficaram por vacinar na primeira época, as que não levaram a primeira dose e portanto neste momento temos as tais 17 mil, serão 20 mil auto-agendadas e também temos regime de casa aberta”, disse Graça Freitas em entrevista à RTP na manhã desta sexta-feira.

“Os 200 mil meninos que estão elegíveis para ser vacinados, porque não estão a recuperar da doença, podem ir aos centros de vacinação e vacinar-se”, insistiu.

Cerca de 100 mil contraíram a doença

De acordo com a Direcção-Geral da Saúde, 17 mil crianças já agendaram a vacina, podendo chegar às 20 mil, como disse Graça Freitas; mais de 308 mil já tomaram a primeira dose da vacina; e cerca de 100 mil contraíram a doença. Isso significa que estão ainda elegíveis para a vacinação um total de 225 mil crianças.

Excluindo as crianças que entretanto foram infectadas, cerca de 57 mil menores estão também a ser convocados por SMS para receberem a segunda dose da vacina pediátrica da Pfizer contra a covid-19. Mas a directora-geral da saúde deixa a ressalva de que quem não recebeu a mensagem no telemóvel pode, mesmo assim, dirigir-se a um centro de vacinação. Ao todo, os centros de vacinação esperam receber, durante o fim-de-semana, 74 mil crianças.

“Eu acho que a DGS espera sempre mais em relação à vacinação porque a vacinação é boa. A vacinação protege-nos. A vacinação ajuda-nos agora e para o futuro a construir a imunidade”, ressalvou ainda.

Graça Freitas recordou que para as vacinas serem aprovadas “tem de haver um perfil de segurança, de eficácia e de qualidade” e que várias agências de medicamentos internacionais, entre elas a Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla em inglês) e a agência reguladora do medicamento dos Estados Unidos, a Food and Drug Administration (FDA), lhes deram luz verde. “Quando recomendamos uma vacina, estamos seguros de que essa vacina é para o bem, é para a vida, é para construir a nossa protecção e a nossa imunidade”, rematou.