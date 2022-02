Com a Speak, aprende-se línguas a conversar – e agora é grátis

A Speak, a plataforma portuguesa que pretende integrar imigrantes nas cidades através do ensino de línguas, anunciou que o acesso aos grupos de intercâmbio linguístico é, agora, livre de quaisquer custos para pessoas migrantes, refugiadas e locais.

Como aconteceu com a maioria dos sectores de trabalho, a pandemia já tinha obrigado o serviço a adaptar-se ao universo online. Até finais do primeiro semestre de 2021, a Speak esteve disponível online, gratuitamente, com o propósito de combater a solidão gerada pelo confinamento e, em simultâneo, continuar a contribuir para a integração de migrantes e refugiados.

Após esse período, o valor inicial de 29 euros voltou a vigorar e voltaram a realizar-se algumas actividades presenciais; porém, desde 10 de Janeiro de 2022 que já é possível integrar os grupos de intercâmbio de línguas de forma totalmente gratuita, em modo híbrido (online e presencial).

A startup, fundada em 2014, acredita que “este novo modelo vai ao encontro do objectivo da organização de alcançar um público mais vasto”. “Desconstruir preconceitos, quebrar as barreiras da discriminação social e promover laços de amizade” são os princípios que a Speak considera essenciais, segundo consta no comunicado enviado ao P3.

“Eu já passei pela dificuldade de me integrar numa nova cidade e sei quão difícil que isso é”, refere na mesma nota ​Hugo Menino Aguiar, co-fundador e CEO da Speak, para quem “saber a língua e conhecer pessoas locais é fundamental quando falamos em sentir que pertencemos à cidade ou local onde vivemos”. Nesse sentido, “ao eliminar o custo dos grupos de línguas”, pretende-se contribuir para a criação de “cidades mais diversas e inclusivas”.

As inscrições nos grupos de intercâmbio podem ser feitas através da app (disponível na App Store e Google Play) ou do site. Quem quiser apoiar a organização poderá contribuir através de doações num modelo “pague quanto quiser”.

À data do lançamento do modelo de livre acesso, a Speak conta com 57 línguas partilhadas (nos diversos níveis de domínio linguístico) entre uma comunidade global de 48 mil pessoas, presente em 23 cidades, conforme se lê na nota de imprensa.

Texto editado por Amanda Ribeiro