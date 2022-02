Lauro António amava o cinema como uma coisa viva que nos entra pela pele e pelos sonhos: com gratidão. Gostava tanto de cinema que era para ele um alívio encontrar um filme que odiasse.

Tive a sorte de conhecer Lauro António. Nunca pensei que fosse morrer. Tanto mais que andava há anos para me encontrar outra vez com ele e ter outra vez a alegria de falar com ele. De cinema.