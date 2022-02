Fama e privacidade

A acidentada batalha judicial travada entre Fernanda Serrano e o Correio da Manhã (CM) à volta da publicação por este jornal de uma biografia não autorizada da actriz só teve o seu fim jurídico no dia 18 de Novembro do ano passado com um acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa (STJ) da autoria dos juízes desembargadores Arlindo Crua, António Moreira e Carlos Gabriel Castelo Branco.