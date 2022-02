Quatro colaboradores abandonam Johnson, que tenta resistir

Depois do director de comunicação do governo, Jack Doyle, e da assessora e conselheira Munira Mirza terem pedido a demissão, o chefe de gabinete e o secretário particular do primeiro-ministro também abandonaram as funções. popularidade de Johnson está em queda.

Quatro dos colaboradores mais próximos de Boris Johnson demitiram-se esta quinta-feira, num dia turbulento para o Governo inglês, ao mesmo tempo que o primeiro-ministro tenta relançar-se após uma série de escândalos que puseram a sua posição em perigo.

Johnson vê o seu lugar de primeiro-ministro ameaçado pela crise gerada por causa das festas no escritório e residência em Downing Street durante os confinamentos. Deputados do próprio Partido Conservador, alguns dos quais já pediram a demissão do seu líder, exigem agora mudanças em Downing Street para que Johnson continue no poder.

Depois do director de comunicação do governo, Jack Doyle, e da assessora e conselheira Munira Mirza terem pedido a demissão, o chefe de gabinete, Dan Rosenfield, e o secretário particular do primeiro-ministro, Martin Reynolds, também abandonaram as suas funções.

No caso de Rosenfield e Reynolds, o porta-voz do governo disse que Boris Johnson aceitou as renúncias, acrescentando que vão continuar nos seus cargos até serem encontrados substitutos. Segundo informações divulgadas nas últimas semanas, Rosenfield e Reynolds estiveram envolvidos nas festas organizadas em Downing Street em violação das restrições implementadas devido à pandemia — 12 das festas estão agora a ser investigadas pela Polícia.

Reynolds terá convidado 100 pessoas para uma festa a 20 de Maio de 2020, pedindo que levassem álcool para “aproveitar o bom tempo”. Johnson admitiu que participou no evento, embora tenha argumentado que pensou que era “para trabalho”.

A notícia da demissão de Jack Doyle foi adiantada pelo jornal The Daily Mail, que apontou que a saída não está relacionada com a de Mirza, muito mais dura e politicamente significativa para o primeiro-ministro.

"É tarde demais para mim"

De acordo com o jornal, a assessora, também implicada no escândalo partidário, explicou aos colegas que sempre pretendeu trabalhar “apenas dois anos” no Governo, para o qual entrou em 2020, e reconheceu que as últimas semanas de críticas afectaram a sua vida familiar.

Mirza, que acompanhava o presidente do Partido Conservador desde o seu tempo como presidente da câmara de Londres, renunciou devido a acusações infundadas que Johnson fez ao líder da oposição, Keir Starmer, sobre a sua alegada inércia, quando era director do Ministério Público, num caso de abuso sexual protagonizado pelo já falecido apresentador de televisão Jimmy Savile.

Savile nunca foi acusado, apesar de várias investigações policiais terem sido iniciadas. Depois da sua morte, em 2011, quando tinha 84 anos, foi revelado que o Savile abusou de centenas de vítimas.

Na carta de demissão, a conselheira diz a Boris Johnson que acredita que ele estava “errado ao sugerir que Starmer era responsável por permitir que Jimmy Savile escapasse à justiça” e lamenta que não se tenha retratado e desculpado.

“Este não foi um comportamento normal da política. Foi uma referência inapropriada e partidária a um caso horrendo de abuso sexual infantil. Espero que se desculpe pelo grave erro de julgamento que foi cometido numa altura de enorme pressão... Não é tarde demais para si, mas, lamento dizer, é tarde demais para mim”, lê-se na carta que Mirza enviou a Johnson, divulgada pela revista The Spectator.

Johnson disse que lamentava perder Mirza, mas não acredita que os comentários sobre Starmer tenham sido inapropriados. “Bem, não concordo com isso”, disse ao 5 News.

Munira Mirza era considerada uma das pessoas mais próximas do primeiro-ministro, cuja demissão continua a ser exigida pela oposição e dentro do seu próprio partido.

No meio desta sucessão de escândalos e gafes, o partido de Johnson caiu e está agora atrás do Partido Trabalhista nas sondagens de opinião e o primeiro-ministro viu os seus níveis de popularidade baixarem.

Esta crise política surge numa altura em que as famílias britânicas tiveram de apertar o cinto, com os preços da energia a subir em Abril e o Banco de Inglaterra a aumentar novamente as taxas de juros nesta quinta-feira.