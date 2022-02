Polónia vai enviar armas para a Ucrânia

O primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, anunciou esta sexta-feira que a Polónia vai enviar armamento para a Ucrânia, que deverá chegar nos próximos dias, numa altura em que a tensão na fronteira da Ucrânia com a Rússia não cessa de aumentar, apesar da retórica do Kremlin e da NATO a pedir uma desescalada.

“Vamos entregar armas defensivas à Ucrânia, dezenas de milhares de projécteis de artilharia, morteiros e lança-granadas para que os nossos vizinhos ucranianos possam defender-se”, explicou Morawiecki, citado pela agência de notícias polaca PAP, sobre uma das medidas que Varsóvia tem previsto implantar depois da visita a Kiev.

“Podemos ver esta crescente pressão e agressão por parte da Rússia e estamos conscientes que aqueles que querem defender-se devem ter algo com que fazê-lo”, assinalou o primeiro-ministro, que impôs à Polónia a obrigação de responder com “velocidade” e “eficiência” aos pedidos de apoio armamentista do Governo ucraniano.

“Hoje o mais importante é a segurança, por isso, armamos o Exército, para isso o temos, para que nos garanta esse bem fundamental que é a segurança”, enfatizou Morawiecki, acrescentando que sente “orgulho” de ver como o armamento polaco pode ser usado no “campo de batalha”,

Há dias, o primeiro-ministro polaco reuniu-se em Kiev com o seu homólogo ucraniano, Denys Shmyhal, a quem transmitiu “a solidariedade da Polónia”, ao mesmo tempo que salientava que “uma Ucrânia soberana é do interesse de toda a Europa”.