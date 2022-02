Marrocos. Socorristas perto de conseguir resgatar criança de cinco anos presa num poço há três dias

A missão de resgate para salvar uma criança de cinco anos que caiu num poço com mais de 32 metros de profundidade, em Marrocos, pode estar próxima do fim. As equipas de resgate — que têm em mãos uma operação delicada que envolve escavar grande parte de uma encosta que corre o risco de desabar —​estão cada vez mais perto de alcançar Rayan.

Rayan caiu no poço perto de Bab Berred, na província rural de Chefchaouen, no norte do Marrocos, por volta das 14h de terça-feira, quando o pai tentava consertar parte da estrutura.

“Peço aos marroquinos que rezem pelo regresso seguro do meu filho”, disse a mãe de Rayan aos meios locais. Na quinta-feira, a agência de notícias estatal SNRT News citou um socorrista que avançou que, através de imagens de vídeo, foi possível perceber que o menino estava vivo.

Esta quinta-feira, foi também avançado que Rayan já tinha recebido comida e água, através de uma corda. A região montanhosa em torno de Chefchaouen é muito fria durante o Inverno e o menino também recebeu oxigénio através de um tubo e outros mantimentos.

As equipas de resgate estão a cavar paralelamente ao poço num esforço para salvar a criança, uma vez que o diâmetro do buraco não permite que os socorristas desçam para a resgatar. Os trabalhos com as escavadeiras, que se prolongaram durante toda a noite, deixaram um buraco na terra avermelhada em redor do poço, e atraíram multidões para o local.

Assim que atingirem a mesma profundidade do poço, os socorristas poderão começar a escavar na horizontal para retirar Rayan. Uma das equipas de resgate disse aos meios locais que se estão a preparar para a fase “mais crítica e complicada” da missão. “Precisamos de escavar na horizontal cerca de três a cinco metros”, disse um dos socorristas.

Nesta quinta-feira, quando faltavam ainda cerca de dez metros para chegar à profundidade a que Rayan se encontra, um dos socorristas explicou à Agência France-Presse​ (AFP) que a natureza do solo faz com que seja perigoso alargar o buraco do poço, o que significa que avançar com escavações paralelas foi a única solução.

“O resgate da criança está próximo”, disse, nessa altura, o porta-voz do governo, Mustapha Baitas. “Os nossos corações estão com a família e estamos a rezar para que ele volte para junto deles o mais rápido possível”.

As autoridades já prepararam um helicóptero para levar o menino para o hospital assim que Rayan for retirado.