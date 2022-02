Antigo chanceler alemão nomeado para o conselho de supervisão da Gazprom

A Gazprom anunciou a nomeação do antigo chanceler alemão Gerhard Schröder para o conselho de supervisão da Gazprom, a empresa estatal russa de gás – a mais recente numa série de cargos que o ex-chanceler ocupa em empresas do sector energético russo.

A nomeação foi anunciada pela empresa quando Schröder enfrenta renovadas críticas na Alemanha, incluindo pedidos para que abdique dos meios que são postos à disposição dos antigos chanceleres (um gabinete e assessores) precisamente pela sua acumulação de cargos em empresas e consórcios de energia russos: Schröder tem cargos no consórcio do Nord Stream, Nord Stream 2, e na Rosneft.

Já no ano passado, quando o opositor russo Alexei Navalny foi tratado na Alemanha depois de ter sido envenenado com Novichok, o que aponta para o envolvimento do Estado russo, vários políticos apelaram a Schröder para que se distanciasse do Kremlin e se demitisse dos cargos.

O antigo chanceler não só não saiu como defende frequentemente a Rússia, que diz ser injustamente atacada na Alemanha, o que voltou a fazer numa altura em que se discute a presença de tropas russas na fronteira da Ucrânia e as exigências russas à NATO.

Schröder, chanceler entre 1998 e 2005, é amigo pessoal de Vladimir Putin – os dois comemoraram juntos o 70.º aniversário de Schröder, em São Petersburgo, em 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia. O antigo chanceler diz que os dois não falam de política, mas ficou famosa a sua classificação de Putin como um “democrata impecável”.

A Gazprom anunciou o nome de Schröder entre os onze nomeados para o conselho a serem aprovados em Junho. Segundo a emissora público alemã ARD, Schröder irá ocupar o lugar que era de Timur Kulibayev, genro do antigo Presidente do Cazaquistão Nursultan Nazarbayev, que se demitiu em Janeiro, na sequência de instabilidade e protestos no país.