Amadora vai criar apoio à renda para famílias em casas privadas

Na última reunião do executivo, a Câmara Municipal da Amadora decidiu reforçar o apoio ao arrendamento para os agregados familiares que residem em habitações privadas do município.

A Câmara Municipal da Amadora aprovou esta quarta-feira a criação de um programa municipal de apoio à renda “dirigido ao parque habitacional privado”, divulgou esta sexta-feira o município.

De acordo com uma nota da autarquia, a proposta prevê “promover as oportunidades de escolha habitacional e o acesso à habitação”, contribuindo, assim, para a “inclusão social e territorial” da Amadora.

Para além disso, a medida, que agora passará pela elaboração de um regulamento municipal, procura ainda “contribuir para a estabilidade habitacional do município, através da sua manutenção” por parte das famílias residentes em habitações privadas no município, informa a Câmara.

Este programa vem juntar-se ao “Apoio Extraordinário à Renda”, criado em 2021 com um financiamento de meio milhão de euros, que visou apoiar agregados familiares residentes no parque habitacional privado da Amadora com quebras de rendimento de 20% durante a pandemia de covid-19.

Segundo a câmara, estas medidas​ correspondem a uma aposta “na diversificação de soluções habitacionais dirigidas a diferentes segmentos de população” para solucionar os problemas “que as questões habitacionais, demográficas e territoriais colocam na Área Metropolitana de Lisboa”.