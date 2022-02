Amor, vamos fugir os dois? Boas ideias para celebrar o São Valentim

O amor é... teatro

No dia 9 de Fevereiro, o Teatro da Trindade promove um ensaio solidário do espectáculo “O Amor é tão simples”, uma comédia com a encenação de Diogo Infante, cujas receitas revertem na totalidade a favor da Mansarda (residência para artistas), Associação de Solidariedade Social, Cívica e Cultural sem fins lucrativos. Bilhetes: 12€. À venda na BOL e bilheteira do teatro. Site

O amor é... amar-me: vou viajar sozinho

Se está solteiro e pretende fazer uma viagem romântica, a Ryanair não perde uma em termos de marketing: tem uma campanha especial para algumas cidades da Europa, apresentando até uma lista com os benefícios de se viajar sozinho. Tarifas desde 16,99€. Menos solitário? Outra opção de presente para esta data é o Cartão de Oferta Ryanair desde 25€. Site

O amor é... andar à procura dele

Para os solteiros e amantes da natureza, a Speed Party propõe uma actividade ao ar livre que promete novas descobertas e amizades. Todos os participantes terão a oportunidade de interagir e de se conhecerem. O passeio pedestre realiza-se no dia 12 de Fevereiro, das 9h30 às 12h45 pela serra de Sintra e outros locais como o Miradouro de Santa Eufémia e o Castelo dos Mouros. Faixa etária: dos 30 aos 50 anos. Preço: 22,50€. Site

O amor é... sobe sobe amor sobe

Usufrua da experiência única de voar num balão de ar quente pelo preço de 258€. O voucher adquirido na Golden Moments inclui voo com a duração de 50 minutos para duas pessoas, brinde com espumante no final, transporte de regresso ao ponto de partida, participação na montagem e desmontagem do balão e seguro. Esta aventura realiza-se em Coruche. Site

O amor é... seres o meu pára-quedas

Para quem gosta de adrenalina e aventuras a Skydive Seven Algarve oferece uma experiência única: um salto de pára-quedas junto ao mar. O voucher “Paixão” custa 210,90€ ( dois saltos aos 3500 metros) e 295,90€ (dois saltos aos 5000 metros) e tem a validade de seis meses. Site

O amor é... Wowwwwww

Exposições, música ao vivo, menus temáticos e jantares, são algumas ideias para celebrar o romance no WOW de Vila Nova de Gaia. De 12 a 14, o Café Suspiro oferece “Pink Afternoon Tea” com scones e tartes e onde o chá é substituído por espumante – o bar de vinho Angel’s Share serve uma “Poção do Amor” harmonizada com chocolates e fruta e durante o fim-de-semana, há brunch e DJ no restaurante VP. No Museu do Chocolate há workshops de degustação e na Galeria pode ver a exposição “Namorar Portugal”. No dia 14, todos os restaurantes do WOW oferecem um jantar com menu especial e música ao vivo. Os que não estão apaixonados não foram esquecidos e no dia 12 o restaurante Mira Mira promove o “Jantar de Sem Valentim “. Toda a informação no Site.

O amor é... Douro

Celebre o amor pela natureza neste trekking e cruzeiro pelo Douro Internacional. Durante três dias irá explorar trilhos do lado português e espanhol com destaque para a Cascata da Faia d'Agua de Alta, escarpas da Freixiosa e Arribas d’El Douro. Preço: 295€/pessoa em quarto duplo e 345€ em single. Inclui alojamento nas Casas de Campo de Cimo da Quinta, em Miranda do Douro, pequeno-almoço, caminhadas com guia, cruzeiro, um jantar e seguros. Nota: dificuldade exigente, é necessária experiência em caminhadas e boa forma física. De 10 a 13 de Fevereiro. Site

O amor é... mais e mais Douro

Para uma celebração que se pretende inesquecível, a Quinta do Portal, situada em Sabrosa, convida-o para uma escapada com estadia, welcome drink, pequeno-almoço, prova de vinhos do Porto com chocolate e um jantar de cinco momentos com a assinatura do chef Milton Ferreira, harmonizados com vinhos da quinta. Preço: 270€. Só o jantar: 60€/pessoa. Site

No dia 14 de Fevereiro embarque a bordo do cruzeiro Adoro-te Douro e comemore o Dia de São Valentim num jantar romântico com vistas para a zona ribeirinha do Porto e Gaia. Preço 99€. Aperitivo de boas vindas e jantar com música ao vivo. Embarque no cais da Ribeira. Site

O amor é... Lanhoso

São várias as opções que o Parque Aventura Diverlanhoso sugere para festejar este dia com muito amor, aventura e diversão: passeios a cavalo e em veículos todo-o-terreno, percurso das 38 pontes suspensas, slide, golfe de montanha e massagens relaxante a dois. Dispõe ainda do pack romântico com estadia, jantar e pequeno-almoço em casa de montanha em trocos de madeira por 170€. Válido de 12 a 14 de Fevereiro. Tel: 253635763. Site

O amor é... um humor de perdição

Diversão, optimismo, gargalhadas e um bom jantar, é a sugestão do Casino Espinho para surpreender que mais gosta. No dia 14, delicie-se com um menu recheado de amor acompanhado pelo humor do Herman José. Preço: jantar e espectáculo 75€/pessoa. Reservas 227 335 500; Site

O amor é... nós dois numa Ílhavo

Programa especial de São Valentim, no Hotel Ílhavo PLaza com preços desde 94€/pessoa em quarto duplo. Inclui alojamento de uma noite, pequeno-almoço, espumante, ovos-moles e morangos no quarto com decoração romântica e jantar com música ao vivo. Possibilidade de massagem: 30€; Jantar sem alojamento: 38€/pessoa. Válido a 12 e 14 de Fevereiro. Site

O amor é... Rey

Amor ao quadrado no Lisbon Marriott Hotel e Marriott Praia D’El Rey, em Óbidos. O primeiro apresenta um pacote com tarifas desde 189€/noite para duas pessoas, que inclui surpresas à chegada, estadia com pequeno-almoço e jantar romântico. Pode optar só pelo jantar à luz de velas por 66€, ou usufruir durante o dia do Tapas & Tiles-Café Terrace, com bebidas e petiscos. Válido para os dias 12, 13, 14, 18 e 19 de Fevereiro. Reservas através 21723 54 00. Site. O Marriott Praia D’El Rey propõe aos casais uma noite de alojamento em quarto com vista de mar, oferta VIP, pequeno-almoço e jantar desde 248€/duas pessoas. Válido de 12 a 14 e 19 de Fevereiro. Tel: 262905100; Site

O amor é... nós no Tejo ao pôr do sol

A Sailing Lovers proporciona ofertas exclusivas, para viver este dia a dois a bordo de um veleiro com vista do rio Tejo e da Lisboa antiga. Passeios: “Sunset Lovers”, desde 150€; “Brunch lovers” por 175€ (duas horas de duração); “Dinner Lovers” por 195€ (duração de três horas no horário do pôr do sol e jantar servido no barco). Em todos os programas oferta de um welcome drink e fruta. Site

O amor é... aquela massagem

O Neya Porto Hotel oferece uma noite em quarto superior com tratamento VIP, jantar à luz das velas e uma massagem de relaxamento com tarifa de 319€. Pode só optar pelo jantar no restaurante com vista para o Douro pelo preço de 90€. No Neya Lisboa Hotel ao pack anterior acrescenta um ritual de chá e banheira de pétalas por 299€. Só o jantar, num ambiente intimista, no dia 14 por 70€. O pack “Sweet Love” custa 80€ e oferece massagens a dois durante todo o mês de Fevereiro. (os preços são por casal) Site

O amor é... o Vimeiro sem batalhas

De 11 a 16 de Fevereiro, o Hotel Golf Mar, situado na Praia de Porto Novo, no Vimeiro, abre as portas à celebração com um programa que inclui jantar, alojamento com pequeno-almoço e acesso à piscina interior, banho turco e ginásio. Tarifas desde 160€ para duas pessoas. Há outras ofertas especiais como a reserva de duas noites pelo preço de uma e se preferir só jantar, no dia 12 custa 19,50€ e no dia 14 custa 29€, sem bebidas incluídas. Site

O amor é... Lágrimas de felicidade

Com Pedro e Inês, mas sem dramas. Quem não gosta de histórias de amor intensas e eternas? Embalados pela lenda no emblemático Hotel Quinta das Lágrimas há várias estadias especiais em Fevereiro e Março. Uma noite com pequeno-almoço, mimo de São Valentim com vinho do Porto no quarto e jantar de degustação com bebidas, acesso ao spa e oferta de 10% de desconto em massagens com preços a partir de 249€/duas pessoas. O jantar de degustação é especial para os dias 11 e 14 de Fevereiro e pode ser reservado sem o alojamento por 75€/pessoa. Pode-se acrescentar ao programa garrafa de espumante com ou sem chocolates, mini tábua de queijos e vinhos, flores, uma visita guiada pela quinta e sessão fotográfica. Tel: 239 802 380, Site

Foto Quinta das Lágrimas Diogo Baptista

O amor é... troiano

Aceite a oferta do Tróia Design Hotel para namorar e descansar com preços a partir de 179€/casal (noite extra 99€). Inclui uma noite de alojamento, surpresa vip no quarto, pequeno-almoço e jantar especial. Pode ainda adicionar outros “mimos”: experiência a dois no spa com massagem aromática (88€) e passeio privativo de barco à vela com espumante e “delicatesses” a bordo (250€). Válido para as noites de 12 a 14 de Fevereiro. Tel: 265498000; Site

O amor é... aquela aldeia

A pensar nos casais que procuram um lugar para relaxar e descontrair, o projecto rural Aldeia da Pedralva, em Vila do Bispo, abre as portas com pacotes de uma noite a partir de 165€ e duas noites por 235€. Inclui decoração romântica na casa, garrafa de espumante e jantar. A aldeia com 26 casas, dispõe de um centro de actividades para os mais aventureiros, com bicicletas, escola de surf, material de caminhada e cursos de mergulho. Contactos: Tel: 351 282 639 342, Site

O amor é... roermos uma laranja na falésia

Um passeio de charrete durante meia hora para usufruir da serenidade da planície alentejana, duas noites de alojamento com pequeno-almoço, kit romântico no quarto com espumante chocolate e morangos, e um jantar (para degustar no restaurante ou em regime de takeway), é a sugestão do Monte da Bemposta, em Porto Covo, para festejar com quem mais gosta. Preço: desde 296€. O monte disponibiliza passeios de bicicleta, de barco e a cavalo, caminhadas, aulas de surf, mergulho, pesca submarina. O jantar está disponível para quem não pretenda ficar alojado por 38€/pessoa. Site

O amor é... um monte de amores

No Monte Santo Resort, eleito várias vezes “Resort mais Romântico da Europa”, nos World Travel Awards, o mês de Fevereiro é dedicado ao amor. Os programas incluem alojamento, jantar a dois, surpresas românticas no quarto, assim como serviços adicionais, como entrega de flores, massagem dois e cesta de piquenique, a partir de 177€/noite. Site

O amor é... como Adão e Eva

Para uma escapada romântica o AP Eva Senses, em Faro, apresenta um pacote de uma noite de estadia por 140€/casal e duas noites a partir de 212€/casal , jantar com bebidas incluídas, tratamento VIP no quarto e cocktail de boas vindas. Pode optar só pelo jantar por 31€/pessoa. Site

Foto Sintra, Parque da Pena enric vives-rubio

O amor é... wellness em cascade

Namorar com vista para o Atlântico no Cascade Wellness Resort com preços a partir de 362€/noite e por casal. O programa “Descanso a dois” inclui alojamento com pequeno-almoço, jantar e uma massagem a dois. Acesso ao court de ténis, ter os trilhos da Ponta da Piedade logo ali, ficar pela piscina aquecida, banho turco, sauna ou suar no ginásio. Só jantar de São Valentim: 58€/pessoa. Site

O amor é... luxo à Quinta

O resort Quinta do Lago criou algumas propostas de jantar e acomodação que dizem ser irrecusáveis. No restaurante Casa do Lago o menu está disponível por 59€ (sem bebidas), na Casa Velha uma refeição de sete momentos custa 120€ (sem bebidas) ou 150€ com aromatização de vinhos e no Bovino Steakhouse, um menu de três pratos custa 55€ com cocktail de boas vindas. Para o caso de querer ficar instalado o resort tem tarifas desde 210€ e 238€, com jantar e harmonização de vinhos. Os preços são por pessoa. Site

O amor é... eu, tu e a Margarida de Cinfães

Um programa pensado para os apaixonados e amantes da natureza, com estadia, passeio de jipe pelas margens do Douro, piquenique e jantar, para viver a dois na Aldeia da Margarida, situada em Cinfães do Douro. Preço desde 340€, para as datas de 11 a 13 e de 13 a 15 de Fevereiro. Site

O amor é... doçuras de Alcácer do Sal

A autarquia de Alcácer do Sal promove algumas iniciativas para o Dia de São Valentim: passeios no galeão do sal “Pinto Luísa”, onde é oferecido chocolate quente e bolo a bordo. As inscrições devem ser feitas até 11 de Fevereiro no Posto de Turismo, através do email turismoalcacer@m-alcacerdosal.pt ou pelos telefones 265 009 987 e 911 794 685. E para promover o comércio tradicional a câmara dinamiza a actuação de uma violinista durante o jantar, nos restaurantes aderentes, assim como deliciarem-se com a doçaria algumas padarias de Alcácer.

O amor é... uma exposição

“Namorar Cerveira” é o nome da exposição subordinada à temática dos namorados e que pode ser visitada na Loja Interactiva de Turismo de Vila Nova de Cerveira. Para ver estão cerca de 30 peças decorativas em cerâmica repletas de romantismo, entre vestuário, calçado e os tradicionais lenços dos namorados. A mostra pode ser visitada de segunda a sábado, das 9h30 às 13h00 e das 14h00 às 17h30.