Arrancaram os Jogos de Inverno, com o Ninho de Pássaro abaixo de zero

Em 2008, nos Jogos Olímpicos de Pequim, no mesmo estádio (o célebre Ninho de Pássaro), o conceituado Zhang Yimou preparou uma cerimónia de abertura com cerca de 15.000 artistas de diferentes disciplinas. Nesta sexta-feira, com as temperaturas a rondarem os três graus negativos dentro do recinto, os Jogos de Inverno na capital chinesa tiveram uma escala mais reduzida. Fruto dos condicionalismos actuais, foram perto de 3000 os elementos a desfilarem na pista de gelo artificial criada para o evento. Um evento cujas coreografias se debruçaram essencialmente sobre temas como a protecção ambiental e as baixas emissões de carbono.