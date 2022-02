Viragem no BCE torna possível subida dos juros já este ano

A inflação não é afinal tão temporária como o BCE pensava. Christine Lagarde mudou o tom do discurso e, em Março, vai decidir se a subida dos juros, com consequências imediatas para empresas, famílias e Estado, pode mesmo acontecer já este ano

Foi o último grande banco central mundial a ceder, mas ao fim de meio ano a insistir que a subida da inflação não seria mais do que um fenómeno passageiro, o BCE reconhece agora que, afinal, a variação elevada dos preços actual deverá persistir até ao final do ano e, talvez mesmo, conduzir a um aumento das pressões inflacionistas no médio prazo. É uma viragem acentuada das expectativas em Frankfurt que torna possível uma subida das taxas de juro de referência do banco central já este ano, com consequências negativas para o custo das dívidas assumidas pelo Estado, empresas e famílias portuguesas.