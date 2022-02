Portugal derruba muralha espanhola e está na final do Europeu de futsal

Entrada em falso, azar aos postes e escudo invisível minaram o jogo dos campeões europeus, que resistiram e foram quase sempre superiores para defenderem o ceptro no domingo, com a Rússia.

Portugal venceu, esta sexta-feira, a Espanha (3-2) na meia-final do Campeonato da Europa de futsal 2022, em jogo realizado na Ziggo Dome, em Amesterdão, pelo que está na final para tentar renovar o título de campeão, domingo (16h30), com a Rússia. Espanha e Ucrânia discutem a atribuição dos terceiro e quarto lugares.

Épica reviravolta de Portugal, que não podia ter entrado de pior forma no encontro, sofrendo um golo com apenas 17 segundos decorridos, fruto de uma má abordagem de Matos no flanco, face à entrada de Sergio Lozano e de uma falha de marcação bem aproveitada por Raúl Gómez.

Os campeões da Europa e do Mundo encaixavam um autêntico soco no estômago, precisando de alguns minutos para recuperarem a serenidade necessária para enfrentarem, sem temores, os heptacampeões europeus.

Espanha teria na fase inicial nova oportunidade para marcar, mas o remate de Mellado saiu a centímetros do poste, funcionando como o despertador de que a selecção lusa precisava para tentar anular a desvantagem.

E Portugal conseguiu, efectivamente, pressionar o adversário e criar situações suficientemente convincentes para reclamar um resultado diferente, sempre com Pany Varela em foco. O poste e o guarda-redes espanhol foram adiando as pretensões da equipa de Jorge Braz, que actuava praticamente no fio da navalha, com a Espanha a espreitar a baliza de André Sousa, que aos 5 minutos evitou o pior em lance de Solano.

O poste continuava a travar Portugal, agora com Tomás Paçó a também pecar na pontaria. O jogo era de grande intensidade e a Espanha acumulava faltas, atingindo a quinta sensivelmente a meio da primeira parte, enquanto Portugal continuava em branco em faltas e no resultado.

Com 13 minutos decorridos, Jorge Braz pediu uma pausa técnica para reforçar a necessidade de pressionar os espanhóis e obrigar o adversário a cometer a sexta falta. Mas o efeito foi o contrário. Logo no reatamento, na primeira falta de Portugal, foram os espanhóis a dilatar a vantagem num livre estudado que Chino converteu no 0-2, tornando ainda mais ingrata a tarefa lusa para equilibrar o marcador ainda na primeira parte.

Portugal vivia novo período de alguma desorientação, com André Sousa a corresponder e a manter a diferença enquanto a equipa se recompunha. Mas sempre que a Espanha parecia prestes a quebrar, a sorte e o poste de Dídac compensavam, com Tomás Paçó a ter novo remate devolvido.

Com o intervalo a aproximar-se, nem golo nem sexta falta. Apesar de não acusar o tremendo esforço, Portugal parecia prestes a desanimar perante o escudo invisível que protegia a baliza adversária, barreira fundamental na última saraivada de remates rebatidos por uma amálgama de defesas espanhóis.

No arranque da segunda parte, de novo em igualdade de circunstâncias em matéria de faltas cometidas, a Espanha tentou rapidamente chegar ao terceiro golo, crucial para encostar Portugal às cordas, autorizando Dídac a ir à frente tentar a sorte. Dessa postura resultou um jogo intenso, com oportunidades repartidas, mas sem que Portugal revelasse capacidade para assumir uma verdadeira reviravolta.

Paçó continuava a desafiar a sorte, mas a bola parecia ter vontade própria e a Espanha passava a jogar cada vez mais com o tempo, agradecendo a falta de eficácia lusa. Os remates sucediam-se, sempre sem a melhor direcção. E foi preciso um penálti, a punir falta de Ortiz sobre Afonso, para Bruno Coelho bater Dídac (29') e lançar Portugal numa última missão de resgate do título.

Três minutos volvidos, Zicky descobriu uma brecha e igualou, relançando os dados da meia-final, que a oito minutos do final estava totalmente em aberto e com Portugal a dominar de forma inegável, com o dobro dos remates e uma pressão constante a justificar um resultado bem diferente. Mas a justiça acabou por chegar nos pés de Zicky, que marcou nos instantes finais e deu a final a Portugal.