Pedro de Tróia estreia Mãe em videoclipe, dizendo que “há sempre vida na memória”

Com os Capitães da Areia em pausa, foi numa outra pausa, a ditada pela pandemia, que Pedro de Tróia decidiu estrear-se a solo. Primeiro com Depois Logo Se Vê, em 2020, apresentado por ele como uma “biografia escrita em disco”, pois contava a sua vida desde a chegada a Lisboa, em 2008, vindo da sua Coimbra natal. No ano seguinte, 2021, lançou Tinha de Ser Assim, um título que explica em quatro palavras, as condições em que tal disco foi feito, com os constrangimentos da pandemia. O primeiro, descreveu-o Mário Lopes em Maio de 2020, no suplemento Ípsilon do PÚBLICO, como uma “pop luminosa sobrevoada por nuvens sombrias” e dele foram lançados, sucessivamente, os singles Embaraçado, Nunca falo demais e Salvadora, este já em finais daquele ano. O disco seguinte, Tinha de Ser Assim, reúne oito temas (menos dois do que o anterior) e desses foram lançados três singles em 2021: Gosto tanto de ti, em Maio; Carrossel (em dueto com Rui Reininho), em Agosto; e Namorada, este já em Outubro.

Agora, Pedro de Tróia lança mais um tema deste segundo disco, em single e videoclipe. Trata-se de Mãe, para o qual escreveu este texto: “A vida está na água, no sangue, na terra e no sol. A vida está na carne, na lava, na pedra e no ar. A vida está nas árvores frondosas, nas cortadas, nas queimadas, nas pétalas e nos frutos que a gravidade fez tombar. A vida está nas telas, nas cartas, nos livros, no saber e no errar. A vida está num beijo, num abraço, num desgosto e num olhar. A vida está onde quisermos, mesmo que ninguém nos queira a nós. A vida está no espelho, na pele, no ouro e no pão. A vida está no feto, na aliança, na dor, no combate e no pó. A vida está nos gritos gritados e nos gritos que achamos por bem conter. A vida está na luz, na sombra, na esperança e na crença. A vida está na certeza, na fuga, no refúgio e no escuro. A vida está no projecto, no medo, na construção, e demolição. A vida está no concreto, no abstracto, na nova obra e no trato. A vida está muito mais no caminho do que no destino. A vida está na queda, na lágrima, na história e na vitória. A vida está na clareza, na indecisão, no som, no silêncio, na culpa e no perdão. A vida está no prazer, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. A vida está na leveza, no peso, no encanto e vazio. A vida está na porta, de um lado e do outro. A vida está no tempo e o tempo é o antes, o durante e o depois. A vida está na mensagem, na promessa e no segredo. A vida está na presença, na ausência, no sonho, na lembrança e na imaginação. A vida está na imagem que guardamos de um instante que se tornou eternidade. Há sempre vida na memória.”

A apresentação ao vivo do disco Tinha de Ser Assim, que já passou pelo Porto e por Vila Real, tem encontros marcados com o público na Fnac de Leiria (dia 12, 17h), no Salão Brazil em Coimbra (nesse mesmo dia, às 22h), na Fnac Aveiro (dia 13, 17h) e, já no Verão, no segundo dia do festival Super Bock Super Rock, 15 de Julho, no Meco.