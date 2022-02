Noble estreia Secrets: “Não devemos deixar nada por dizer, porque nada é garantido”

O seu nome é Pedro Fidalgo mas lançou-se na música como Noble, por ser o nome mais próximo de Fidalgo, como é tratado pelos amigos. Nascido em Amarante, a 22 de Agosto de 1996, andou por bandas de garagem até começar a compor as suas próprias canções. Em inglês, como o nome. O primeiro álbum, Honey, lançado em 2019, trazia a marca de um período difícil, no qual lutou com um grave problema de saúde. Recuperado, estreou temas como Coming Back e One more time (este gravado ao vivo na Casa da Música em 2019) e, nas vésperas do Natal de 2020, lançou, juntamente com Zé Manel, Syro, Meestre & Gabriela Couto, It’s Christmas Everywhere. Agora, lança o seu segundo álbum, Secrets, que traz também a marca de outro período difícil, já não só dele, mas à escala mundial: o da pandemia. Chega esta esta sexta-feira às plataformas digitais e tem uma particularidade: cinco dos dez temas do disco foram gravados em dueto com cantoras que também aqui se estreiam em disco, escolhidas através de um desafio lançado no TikTok.