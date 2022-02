Sexta na TV: um hobbit, um ninho de pássaro, mensagens tóxicas e o Holocausto

CINEMA

O Hobbit: Uma Viagem Inesperada

Fox Movies, 21h15

Treze anões partem em busca do tesouro de Dale, guardado pelo terrível dragão Smaug, no coração da Montanha Solitária onde, em tempos, se situou o Reino de Erebor. São relutantemente acompanhados por Bilbo, um pequeno hobbit apreciador de conforto e quietude, que há-de passar provações que o farão revelar uma coragem inesperada, capaz de mudar o destino da Terra Média. Realizado por Peter Jackson e nomeado para três Óscares, este é o primeiro de três filmes que adaptam a façanha de Bilbo Baggins, narrada no livro O Hobbit, de J. R. R. Tolkien, cuja acção se situa 60 anos antes da aventura de Frodo contada n’O Senhor dos Anéis. Os capítulos seguintes passam amanhã e domingo, a esta hora: A Desolação de Smaug e A Batalha dos Cinco Exércitos, respectivamente.

Os Descendentes

Hollywood, 21h30

Matt King (George Clooney), um dos homens mais afortunados do Havai, fica desesperado quando a mulher sofre um acidente que a deixa em estado vegetativo. Mais perturbado fica quando descobre que ela mantinha uma relação extraconjugal. Matt decide que precisa de conhecer o amante dela e parte à sua procura com ambas as filhas, Scottie (Amara Miller) e Alexandra (Shailene Woodley), com quem sempre teve uma relação difícil. Essa dolorosa viagem de uma semana acabará por ser o elo de ligação que lhes faltava. Uma comédia dramática realizada por Alexander Payne, baseada na primeira obra de Kaui Hart Hemmings.

WWZ: Guerra Mundial

AXN, 23h35

Um thriller de ficção científica com realização de Marc Forster e argumento de Matthew Michael Carnahan, a partir do livro de Max Brooks. Gerry Lane (Brad Pitt), ex-funcionário da ONU, quase morre num inexplicável ataque que mergulha o mundo inteiro no caos. Mais tarde, descobre que um vírus desconhecido, responsável por transformar pessoas em zombies, desencadeou um conflito à escala mundial. É então convocado pelas entidades governamentais e enviado com uma equipa de cientistas para a zona de conflito. Objectivo: entrevistar os sobreviventes, perceber como o vírus prolifera e encontrar forma de acabar com a ameaça à Humanidade.

SÉRIES

Reacher

Amazon Prime Vídeo, streaming

Estreia. Se o nome é familiar é porque é o apelido de uma das personagens de acção interpretadas por Tom Cruise no cinema. Jack Reacher é um polícia e ex-militar criado por Lee Child para uma série de livros que agora servem de base a uma série de oito episódios para a Amazon. A estreia (de toda a temporada de uma vez) é protagonizada por Alan Ritchson e tem por base o primeiro livro de Child, Killing Floor.

Suspicion

Apple TV+, streaming

Uma Thurman é o nome sonante da nova série criminal da Apple TV+. Ela é a empresária americana de sucesso cujo filho é raptado, mas a história gira em torno de quatro britânicos que se tornam os principais suspeitos do crime. Eles e a vítima estavam no mesmo hotel de Nova Iorque quando o jovem desapareceu e as autoridades de ambos os países perseguem-nos inefavelmente. Outros nomes reconhecíveis da série são Kunal Nayyar (A Teoria do Big Bang) ou Noah Emmerich (Truman Show, Super 8).

DOCUMENTÁRIOS

#Anne Frank - Vidas Paralelas

TVCine Edition, 22h

Em 2019, ano em que Anne Frank faria 90 anos, Sabina Fedeli e Anna Migotto realizaram este filme inspirado pela sua história. Com apresentação da actriz Helen Mirren, usa testemunhos de algumas das sobreviventes ao Holocausto que, tal como Anne, eram adolescentes quando foram levadas para campos de concentração. Anne, depois de cerca de dois anos passados num anexo que serviu de esconderijo à sua família, acabaria por morrer em Bergen-Belsen, a semanas do fim da II Guerra Mundial. Este documentário abre o especial Histórias de Luta, que prossegue com I Am JFK Jr. (dia 11), Na Sombra do 11 de Setembro (dia 18) e Bem-Vindo à Chechénia (dia 25), sempre neste horário.

Michelle Carter: Love, Texts & Death

ID, 22h

Estreia. Em 2017, Michelle Carter, de 20 anos, foi condenada a dois anos e meio de prisão por homicídio involuntário, no Massachussetts, EUA, por ter incentivado o namorado, Conrad Roy, a cometer suicídio. A sentença baseou-se em provas de que tinha trocado mensagens de telefone com Roy durante mais de 40 minutos, enquanto este cometia suicídio por intoxicação com monóxido de carbono no interior de um carro, e que ordenou ao namorado “volta para dentro” quando este saiu do veículo. A história desta manipulação trágica – e da relação tóxica em que decorreu – é o alvo do documentário em estreia.

DESPORTO

Jogos Olímpicos de Inverno Pequim 2022

RTP2, 12h

Ligação directa ao “Ninho de Pássaro”, o Estádio Nacional de Pequim, para a cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno, que se realizam na cidade chinesa até 20 de Fevereiro. O canal público transmitirá os principais momentos do evento, num total de 200 horas de emissão, ora em directo ora em resumos diários.

Futsal: Portugal x Espanha

RTP1, 18h52

Directo. A selecção nacional de futsal, campeã europeia e mundial, enfrenta a brigada espanhola nas meias-finais do Euro 2022. O duelo ibérico realiza-se na Ziggo Dome, em Amesterdão.