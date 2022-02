José Gardeazabal: procurar nos livros uma pessoa para amar

A obra romanesca de José Gardeazabal (n. 1966) quase que se poderia definir como um acumular de surpresas — cada novo livro parte de um lugar ausente nos anteriores, e percorre depois um caminho que é sempre inesperado. Mas a unir os romances, há a voz única e o estilo inconfundível do autor. Vem isto a propósito da publicação do seu quarto romance, Quarenta e Três (estranho título) — a narrativa de uma busca do amor enquanto se atravessam cartografias literárias. Já lá iremos.