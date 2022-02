Covid-19 em Portugal: 50.447 novos casos e 53 mortes

Portugal registou, esta quarta-feira, 50.447 casos de infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2 e 53 mortes por covid-19, de acordo com os dados mais recentes da Direcção-Geral da Saúde (DGS), divulgados esta quinta-feira.

No total, o país contabiliza 20.077 óbitos por covid-19 e 2.795.830 casos confirmados desde Março de 2020, mês em que se registaram as primeiras infecções em território nacional.

Há menos duas internadas do que no dia anterior, contabilizando-se agora um total de 2440 pacientes hospitalizados com covid-19. Estão mais seis pessoas em unidades de cuidados intensivos do que na terça-feira, num total de 155.

Os 53 óbitos declarados esta quarta-feira dividem-se da seguinte forma: um ocorreu na faixa etária dos 40 aos 49 anos, cinco em pessoas com idades entre os 60 e os 69 anos, 11 entre os 70 e os 79 anos e, por último, 36 mortes de maiores de 80 anos.

Há mais 21.294 pessoas recuperadas da infecção, num total de 2.133.640 desde o início da pandemia.

Sob vigilância das autoridades de saúde estão agora 653.062 contactos, mais 7365 do que na terça-feira.

Portugal encontra-se no quadrante mais escuro devido à subida acentuada na incidência a 14 dias por cem mil habitantes. Os dados divulgados nesta quarta-feira deram conta do aumento deste indicador para 7081,7 a nível nacional e 7111,8 no continente. Já o índice de transmissibilidade — ou R(t) — desceu para 1,09 a nível nacional e 1,10 no continente.

Estes indicadores habitualmente são actualizados às segundas, quartas e sextas. Na actualização anterior, o R(t) era de 1,13 em território nacional e 1,14 no continente. A incidência estava em 6130,9 em todo o país e 6108,7 no continente.