Sozinha numa cidade europeia vizinha aproveita para usufruir da solidão. Gosta de estar sozinha. Do silêncio que encontra no meio do rebuliço de desconhecidos e do bulício de uma cidade que conhece mal. Tem andado perdida entre trabalhos, sem tempo para respirar com calma, para sentir as coisas boas e más que lhe vão acontecendo. Não sente nada, quase nada. Vai cumprindo tarefas e a sua vida transformou-se em conteúdos que vai depositando nas redes sociais.

Lembra-se de um email que recebeu de uma desconhecida, que lhe chamara a atenção. Bem escrito, sem ser presunçoso, uma confidência que trazia uma espécie de mensagem subliminar: “Olá, confio em ti mesmo sem te conhecer.” Ou talvez tenha sido a sua necessidade cada vez mais ávida de encontrar sinais de confiança nas pessoas, sobretudo nas desconhecidas, uma vez que nas próximas confiava pouco, graças às experiências mais ou menos traumáticas que fingia não terem importância.

Na cidade quase desconhecida veio-lhe também à cabeça a frase “come o teu livro”. Talvez tenha caminhado por demasiado tempo, não se alimentou em condições, doíam-lhe os pés e esteve calada todo o dia, à excepção de várias mensagens que ia enviando como resposta a um story que publicou com um croissant e um cappuccino num dos mais famosos museus do mundo. Uma imagem sem interesse, que fora demasiado visualizada e comentada e que a obrigava a dar vazão aos plins dos vários seguidores.

Talvez por isso, por cansaço e subnutrição, lhe tenha surgido a frase “come o teu livro”. Continuou a caminhar pela cidade. Seria o sentimento de culpa por andar a ler tão pouco, dada a escassez de tempo entre trabalhos? “Come o teu livro”, uma espécie de voz interior imperativa. Uma ordem para fazer algo que realmente lhe interessa e talvez assim voltar a poder sentir alguma coisa.

Ser leitora era a melhor coisa do mundo, muito melhor do que ser escritora. Ser leitora só se equiparava ao prazer de nadar em águas quentes do Mediterrâneo ou receber abraços de um filho ou de uma amante. Ser leitora era tão importante para si. Então, porque gastava o seu tempo em coisas inúteis como atender a plins de redes sociais? Não, tinha de parar. Definitivamente. Voltar a comer os seus livros com regularidade. Continuou a andar. Mais um plim no telemóvel, sem ter noção do que fazia, olhou para o visor e respondeu com um coração.