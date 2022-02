(DES)Culpas e culpados

Tendemos sempre a procurar culpados por tudo e mais alguma coisa. Raramente assumimos a nossa responsabilidade porque é mais confortável acreditar que foi o outro. Mas não o fazemos sempre. Nem em todas as áreas da nossa vida.

Certamente somos mais tolerantes com uns assuntos do que com outros. Com o nosso estado de saúde, tendemos a acreditar piamente no médico. Com a nossa carteira, achamos sempre que está mal e que a culpa é de alguém que não nossa. Na política então nem se fala. Aí, a culpa é de tudo e todos.

Querem exemplos? Frequentemente as pessoas apontam o dedo aos economistas quando há crises económicas ou culpam as sondagens pelos resultados eleitorais, mas não vemos de igual modo as pessoas a culparem os médicos pelas doenças que entretanto são diagnosticadas.

Não vale a pena continuarem a culpar as sondagens pela estrondosa vitória do PS e de António Costa. Foram as pessoas que, claramente, disseram que queriam este caminho. As sondagens eram fotografias (como são sempre) de um determinado momento. Não são o resultado final. E já agora, olhem para as fichas técnicas das sondagens antes de lhes darem credibilidade. Viu-se muita coisinha má por aí.

Pedro Perdigão, Lousada

Quem com ferros mata

O velho ditado quem com ferros mata com ferros morre cumpriu-se uma vez mais. Catarina Martins, que se sente muito confortada no seu mandato de deputada, não teve a mínima visão para o que poderia acontecer ao Bloco de Esquerda após o seu comportamento no chumbo do Orçamento do Estado.

E não venha agora argumentar que a fraquíssima votação no seu partido se deveu à bipolarização ou ao voto útil no PS. Esta posição não colhe, de todo, para qualquer cidadão mais esclarecido. Que lhe sirva de lição.

José Luís de Oliveira Alves, Lisboa

Contorcionismo

Espanta o contorcionismo argumentativo dos nossos comentadores dos diferentes quadrantes políticos no afã de explicarem os resultados das últimas eleições de todas as formas possíveis e imaginárias, excepto atribuindo mérito (algum que seja) ao primeiro-ministro e às políticas do anterior governo.

Aparentemente Costa e o PS não têm qualquer responsabilidade na sua própria vitória e os portugueses votaram desta forma porque são ignorantes, ingénuos, ou - vejam só o disparate - porque querem estabilidade. Incrível, não?

Adriana Gonçalves, Castêlo da Maia

Fake news, não!

É notório e preocupante que as sondagens estão a prestar um mau serviço aos portugueses. É sabido que as sondagens influenciam e induzem comportamentos. Quer nas eleições autárquicas em Lisboa quer nas recentes legislativas, a ilustração da realidade pelas sondagens traduziu-se num falso retrato dessa mesma realidade.

Depois de nos induzirem em erro, acerca da “inquestionável vitória” de Fernando Medina em Lisboa, é particularmente paradoxal as sondagens divulgadas dia 28 de Janeiro evidenciarem uma razoável margem de incerteza quanto ao partido vencedor das eleições, mas no dia 30, as mesmas entidades, conseguirem fazer projecções onde a vitória do Partido Socialista era inequívoca e expressiva, como se veio a confirmar. É incompreensível, que os dados divulgados sexta-feira não tenham qualquer coerência com os divulgados, pelas mesmas fontes, no domingo. Fomos influenciados por uma imagem enganadora.

A divulgação de informações falsas corrompe as democracias. Temos obrigação de estar indignados.

Pedro Carvalho, Lisboa

Virar da página

A grande surpresa da maioria absoluta do PS nas legislativas e este isolamento do PS nos comandos do país tem aspectos positivos e negativos. O facto de não depender e não precisar de negociar com partidos que advogam modelos retrógrados e falidos é, à partida, benéfico.

Por outro lado, o facto de ter menos contas a prestar é um perigo, que a última maioria absoluta dos mesmos ainda recorda, para quem se quiser recordar. No entanto, tenho dificuldades em identificar uma situação abusiva nos últimos 6 anos em que os seus parceiros tenham eficazmente criticado e travado entusiasmos socialistas. Desde que os rebuçados pedidos fossem distribuídos, os parceiros estavam felizes.

Vamos, portanto, esperar, de pé e atentos, para ver o que este PS sem o lastro da “geringonça” quer fazer. Gostaria de pensar que ela “desgironçou” de vez. Aquela fantasia da irmandade de esquerda era isso mesmo, uma fantasia. Vamos a ver, mas se começarmos por ver uma “socranete” como Presidente da Assembleia da República começamos já bastante mal.

Carlos J F Sampaio, Esposende