Bloco de Esquerda acusa Rui Moreira de “lei da rolha”

Presidente da Câmara do Porto quer alterar regimento para limitar o tempo de intervenção dos vereadores nas reuniões camarárias. BE acusa-o de violar a lei.

Após a aprovação do novo regimento da Câmara do Porto, em Novembro passado, Rui Moreira vai propor uma alteração a este documento, limitando o tempo de intervenção dos vereadores no período da ordem do dia. O Bloco de Esquerda lamenta aquilo que diz ser uma imposição da “lei da rolha”.

Para o vereador Sérgio Aires, a proposta que será levada à próxima reunião do executivo, na segunda-feira, “viola a lei” e aquilo que está definido no Estatuto do Direito de Oposição e no Código do Processo Administrativo.

Se a proposta de Rui Moreira for aprovada, cada vereador passa a ter 10 minutos para intervir numa reunião de 2h30 – e mais cinco minutos no período antes da ordem do dia, regra também definida no novo regimento. Por cada hora de prolongamento das reuniões os vereadores obtêm mais quatro minutos para falar.

O novo regimento da Câmara do Porto manteve a periodicidade quinzenal das reuniões, mas impôs que as mesmas começassem às 9h30 e terminassem às 13h, podendo haver prolongamento mediante deliberação nesse sentido. Ao contrário do que aconteceu no anterior mandato, onde quase todas as reuniões foram públicas, ficou definido que apenas uma por mês teria audiência. Nas reuniões privadas, nem os munícipes nem a comunicação social podem entrar.

Na última reunião, na segunda-feira, Sérgio Aires havia insistido no tema, lamentando a diminuição da “transparência” que o fechar de portas significa, e recordou Rui Moreira que a lei impõe a realização de uma reunião pública por mês, mas não impede a realização de mais. O autarca argumentou estar a cumprir a lei, com a qual diz não concordar, e a seguir o parecer da CCDRN, a quem a autarquia perguntou, a pedido do BE, se a imprensa poderia assistir a reuniões privadas. Esta entidade negou esse direito aos jornalistas. “Se a comunicação social entende que o seu direito à informação está cortado pode diligenciar sobre isso”, disse.

Sérgio Aires, o primeiro vereador bloquista eleito no Porto, sublinha que a limitação de tempo imposta no novo regimento é particularmente penalizadora para partidos com apenas um vereador (como o BE e a CDU). Além disso, aponta, a oposição recebe os documentos referentes às reuniões nas quartas-feiras que a antecedem, tendo um período curto para se preparar. “Ter 10 minutos para debater 32 pontos, como haverá na próxima reunião, é impossível”, argumenta.