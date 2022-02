Já passaram 66 anos e continuamos obcecados com a cadeira Eames

Quando, no Verão passado, Emily Kirkpatrick visitou Seattle com uns amigos, ficaram numa moderna casa no lago, fora da cidade, edificada com vigas de aço, janelas de vidro do chão ao tecto e uma poltrona Eames de couro preto, reclinada dramaticamente no seu característico glamour escultural. Com um copo de vinho na mão, a mulher, de 33 anos, sentou-se e pediu para lhe tirarem uma fotografia. Fez uma pose e sorriu.