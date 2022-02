Lagarde reconhece “surpresa” com inflação e põe mercados a adivinhar subidas dos juros

Menos de duas horas depois de o Banco de Inglaterra ter anunciado uma subida das suas taxas de juro para conter a inflação, a presidente do Banco Central Europeu, embora insistindo numa estratégia de resposta progressiva à recente escalada dos preços, mostrou maior preocupação em relação à evolução da inflação e recusou-se a pôr de lado a possibilidade de haver uma subida das taxas de juro na zona euro já no decorrer deste ano. Os mercados reagiram com subidas nas taxas de juro da dívida, incluindo a portuguesa.