Benfica com mais derrotas à 20.ª jornada só em 2004-05

A temporada 2021-22 está a ser traumática para os adeptos do Benfica e os números são elucidativos. A derrota sofrida diante do Gil Vicente, no Estádio da Luz (1-2), foi a quarta do presente campeonato, quando ainda faltam 14 jornadas por disputar. Para se encontrar um registo pior, à 20.ª ronda da prova, é preciso recuar até 2004-05, época em que, curiosamente, os “encarnados” até foram campeões.

As realidades não são comparáveis, porém. Especialmente porque o momento de forma que FC Porto e Sporting atravessam pouco ou nada tem a ver com o de há 17 anos - hoje, somam 56 e 50 pontos, respectivamente, contra os 37 e 35 de então. E 37 eram também os pontos que o Benfica tinha averbado com Giovanni Trapattoni ao leme, depois da 20.ª jornada da Liga.

Numa prova nivelada bem mais por cima, a da edição actual, os “encarnados” descolam cada vez mais dos rivais directos. E nem os recentes deslizes dos “leões” (Santa Clara e Sp. Braga) foram aproveitados pelo rival para renovar a esperança dos adeptos numa segunda volta mais de acordo com a qualidade do plantel.

Neste momento, o Benfica soma quatro derrotas no campeonato, duas com Jorge Jesus ao comando (Portimonense e Sporting), duas com Nélson Veríssimo (FC Porto e Gil Vicente). Fazendo uma retrospectiva, há também quatro desaires a registar, à 20.ª jornada, em 2010-11, o mesmo tendo acontecido em 2005-06. Uma época antes, a tal com Trapattoni como treinador, tinham sido cinco.

Se olharmos à pontuação, os actuais 44 pontos que os “encarnados” apresentam na tabela estão abaixo dos 48 de 2010-11, mas acima do registo das duas temporadas restantes: em 2004-05 tinham 37, em 2005-06 somavam 40. A grande diferença, porém, está na distância para o líder do campeonato, que hoje é de 12 pontos, quando o máximo nas épocas referidas foi de oito (em 2010-22).