Retardar ligeiramente a decisão, uma prerrogativa do protocolo do VAR

Nas leis de jogo, estão discriminados no protocolo do VAR alguns princípios, aspectos práticos e procedimentos que tutelam algumas orientações e indicações que as equipas de arbitragem devem seguir. Na página 139, podemos ler “… retardar a bandeira/apito para uma infracção só é permitido numa muito clara situação de ataque quando um jogador está prestes a marcar um golo ou tem uma corrida claramente para/em direcção à área de penálti do adversário”. Isto significa que retardar por um segundo ou dois a tomada de decisão e só interromper (apitar) depois de a bola ter “terminado o seu efeito” vai sempre permitir a intervenção do VAR para rectificar um eventual erro cometido.