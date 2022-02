Morreu o cineasta Lauro António

O realizador de cinema português Lauro António morreu esta manhã, na sua casa, em Lisboa. O óbito foi confirmado ao PÚBLICO por fonte familiar, que alude a uma “morte súbita”. Tinha 79 anos. Conhecido por ter realizado longas-metragens como Manhã Submersa (1980) e O Vestido Cor de Fogo (1986) ou os telefilmes Paisagem Sem Barcos (1983) e Mãe Genoveva (1983), foi ao longo dos anos também crítico de cinema, ensaísta, dinamizador de cultura, professor e director de festivais.

Foi presença em centenas de Festivais e Semanas de Cinema Português e recebeu diversos prémios, nacionais e internacionais, tendo tido os seus filmes vendidos para circuitos comerciais e televisões de inúmeros países, sendo Manhã Submersa o seu filme de referência, não só em Portugal, como internacionalmente, tendo estreado no festival de Cannes. Foi também director de vários festivais de cinema, como o Festival Internacional de Lisboa (1966), o Festroia (1989) ou FACE (1999).

O ano passado, em Setúbal, abriu a Casa das Imagens Lauro António, onde está disponível ao público boa parte do acervo do cineasta. O material doado ao município de Setúbal, num total de cerca de 50 mil objectos, entre livros, filmes, fotografias, cartazes, documentos e objectos relacionados com cinema e imagem, fez aquele espaço o segundo do país em oferta ligada ao cinema, depois da Cinemateca. Era Lauro António quem estava a dirigir a Casa das Imagens e a dinamizar uma programação com ciclos de cinema e publicação de livros, debates e criação de um arquivo de entrevistas de vida de figuras ligadas a esta arte.