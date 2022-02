Cinco séries com vista para o mar

Deste lado do hemisfério é Inverno e já se sentem as saudades dos dias soalheiros à beira-mar. Mesmo que um cenário bonito não signifique uma narrativa sem sobressaltos, calha sempre bem ter o mar no horizonte. Nem que seja para um mergulho imaginário.

Verão Azul

HBO

Uma série sobre camaradagem que marcou a infância dos miúdos da década de 1980, muitos dos quais ainda a saber assobiar (ou trautear) a música do genérico, da autoria de Carmelo Bernaola. Verão Azul retrata as férias de uma “pandilha” de amigos formado por sete crianças – Tito, Piraña, Desi, Bea, Pancho, Javi e Quique, com idades compreendidas entre os oito e os 17 anos – e dois adultos: Julia, uma pintora de férias, e Chanquete, um velho marinheiro local, bonacheirão e cheio de histórias para contar. Nesse Verão inesquecível, passado numa pequena povoação espanhola à beira-mar, no meio de perigos e algumas divergências, eles vão aprender o verdadeiro significado da amizade. Realizada por Antonio Mercero e rodada na localidade de Nerja (Málaga), os seus 19 episódios foram exibidos pela primeira vez no canal espanhol TVE de Outubro de 1981 a Fevereiro de 1982. Em Portugal, estreou-se na RTP em Setembro de 1982. O sucesso foi tal que a série foi sendo reposta várias vezes ao longo dos anos.

Perdidos

Disney +

Durante um percurso entre a Austrália e os EUA, um avião da Oceanic Airlines despenha-se numa ilha, algures no Pacífico Sul. Liderados pelo Dr. Jack Shephard e por John Locke, os passageiros que resistiram ao embate tentam manter a calma e esperar pela chegada da equipa de resgate. Mas, até que isso seja possível, terão de encontrar um modo de resistir aos desafios que têm pela frente. O medo, até aí controlado, ganha novas proporções quando percebem que a ilha, que todos julgavam inabitada, esconde algo de verdadeiramente inquietante. Com seis temporadas e 119 episódios, a acção de Perdidos decorre em três momentos da vida dos sobreviventes: no presente, enquanto tentam sobreviver; no passado, com flashbacks que nos dão a conhecer as personagens; e numa realidade paralela, através de flash sideways, onde aparentemente as suas vidas decorrem como se o acidente nunca tivesse ocorrido. Criada por J. J. Abrams, Jeffrey Lieber e Damon Lindelof, a série foi exibida pela primeira vez a 22 de Setembro de 2004, no canal televisivo ABC.

Big Little Lies

HBO

Na bela cidade costeira de Monterey, na Califórnia, a vida parece perfeita. Mas não é. Especialmente depois de uma morte misteriosa levantar suspeitas entre os pais de um dos mais prestigiados colégios privados das redondezas. É neste contexto que conhecemos Madeline, uma dona de casa que se dedica à educação das filhas e que vive obcecada com os pequenos dramas de todos os outros; Celeste, uma ex-advogada que abandonou a carreira para se dedicar exclusivamente aos filhos e ao marido; a tímida Jane, uma jovem mãe solteira que acabou de chegar à cidade; e a exuberante Renata, que nunca se coíbe de dizer o que pensa. Criada, em 2017, por David E. Kelley (As Teias da Lei, Ally McBeal, Boston Legal), a primeira temporada tem por base o livro homónimo de Liane Moriarty e venceu oito Emmys (num total de 16 nomeações) e quatro Globos de Ouro – com prémios de interpretação para Nicole Kidman, Laura Dern, Alexander Skarsgård e de realização para Jean-Marc Vallée (A Jovem Vitória, O Clube de Dallas). Já a segunda, que se estreou em Portugal em 2019, teve sete nomeações para os Emmys e foi realizada por Andrea Arnold (Aquário, American Honey). Para além de contar novamente com as actuações de Kidman, Witherspoon, Woodley, Kravitz e Dern, acrescenta mais uma actriz de peso: Meryl Streep, no papel de Mary Louise, sogra de Celeste.

Broadchurch

Disney +

Em Broadchurch, uma pequena cidade junto à costa inglesa onde todos se conhecem, a vida corre devagar. Até ao dia em que o corpo de Danny Latimer, de 11 anos, é encontrado na praia. O detective Alec Hardy (David Tennat) é enviado à cidade para investigar as circunstâncias da morte da criança, onde terá o apoio de Ellie Miller (Olivia Colman), uma agente da polícia local que acabou de voltar da licença de maternidade. Como seria de esperar, a tragédia vai abalar profundamente os habitantes de Broadchurch, fazendo pairar um clima de suspeição entre amigos e conhecidos. À medida que as investigações avançam, Hardy e Ellie dão-se conta de que todos, sem excepção, escondem os seus segredos. Criado, em 2013, por Chris Chibnall, este drama policial foi muito bem recebido pela crítica e pelo público, arrecadando três prémios BAFTA nas categorias de Melhor Série Dramática, Melhor Actriz Principal (Colman) e Melhor Actor Secundário (David Bradley). Depois do sucesso de Broadchurch, foi produzida Gracepoint, uma versão americanizada da história, com Tennat a assumir o mesmo papel, ao lado de Anna Gunn.

White Lotus

HBO

Esta série acompanha várias personagens durante alguns dias de férias em The White Lotus, uma luxuosa estância turística no Havai. A expectativa de cada um dos hóspedes, num local cheio de mordomias, de paisagens de cortar a respiração e de águas límpidas, era uma espécie de estadia no paraíso. Mas não será exactamente essa a experiência dos protagonistas, que se verão envolvidos num acumular de incidentes desagradáveis que culminarão numa grande tragédia. Escrita e realizada por Mike White (também autor da série Uma Vida Nova e do filme A Vida de Brad), The White Lotus debruça-se sobre assuntos “desconfortáveis”, mas que estão sempre na ordem do dia: o contraste entre os ricos e os pobres, o embate entre classes e o colonialismo, neste caso dos EUA sobre o Havai. Connie Britton, Jennifer Coolidge, Murray Bartlett, Jake Lacy, Alexandra Daddario, Steve Zahn e Molly Shannon dão vida às personagens.