Quinta na TV: de Pompeia a Matera, por caminhos, ondas e operações arriscadas

CINEMA

Pompeia

Hollywood, 17h45

Pompeia, 79 d.C.. Apesar de ter nascido livre, Milo é hoje um escravo que entretanto se tornou um dos mais famosos gladiadores da cidade. Apaixonado por Cassia, a jovem filha do regente da cidade, só pensa em libertar-se para a poupar a um casamento indesejado. Quando o Vesúvio entra em erupção, vê-se numa luta contra o tempo para salvar a amada da fúria dos homens e do vulcão. Com produção e realização de Paul W. S. Anderson, um filme-catástrofe com Kit Harington, Emily Browning, Carrie-Anne Moss, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Jessica Lucas, Jared Harris e Kiefer Sutherland.

World Trade Center

TVCine Top, 00h40

Oliver Stone realiza este drama sobre a tragédia do 11 de Setembro. É a história verídica da sobrevivência e da operação de salvamento de dois membros da Polícia Portuária de Nova Iorque – John McLoughlin (Nicolas Cage) e Will Jimeno (Michael Peña) – que acorreram ao edifício para socorrer as vítimas e acabaram encurralados nos destroços depois do desabamento das Torres Gémeas. O filme exibe também as tentativas das suas famílias para saberem o que lhes aconteceu, bem como os esforços dos socorristas, incansáveis, que os tentavam resgatar.

A Mexicana

AXN Movies, 00h53

Jerry Welbach está entre a espada e a parede: a máfia quer que vá ao México resgatar uma pistola rara chamada “A Mexicana”; a namorada exige-lhe que rompa a ligação ao mundo do crime. Jerry cede à primeira, preferindo ficar mal com a namorada, mas vivo. Um filme de Gore Verbinski, com argumento de J.H. Wyman e intepretações de Brad Pitt, Julia Roberts e James Gandolfini.

SÉRIES

3 Caminos

RTP1, 00h36

Reposição da série co-produzida pela RTP, a TV Galiza e a Amazon Prime. Amizade, redenção, tensões, revelações e dores de crescimento marcam o passo da jornada espiritual e de autodescoberta de cinco peregrinos que se cruzam a caminho de Santiago de Compostela. Ao longo de oito episódios, a série dá conta da evolução dos seus sonhos, objectivos e desafios em três momentos das suas vidas: a primeira peregrinação, em 2000; outra, seis anos depois; e uma terceira, em 2021. Anna Schimrigk, Andrea Bosca, Álex González, Alberto Jo Lee e Verónica Echegui lideram um elenco que totaliza seis nacionalidades e que inclui os portugueses João Reis, Maria João Falcão e Inês Castel-Branco.

Murderville

Netflix, streaming

A ideia é simples: Terry Seattle é o detective interpretado por Will Arnett que todos os dias tem um novo homicídio para resolver em parceria com uma nova celebridade – mas as estrelas não sabem o que se está a passar. Convite à improvisação e à comédia, a nova série da Netflix adapta um original premiado da BBC com seis episódios, cada um com sua estrela: Conan O’Brien, Sharon Stone, Ken Jeong, Kumail Nanjiani, Marshawn Lynch e Annie Murphy.

DOCUMENTÁRIOS

A Onda Verde

Odisseia, 18h40

Sete episódios (para ver em maratona) acompanham um casal de surfistas-ambientalistas, Carine e Manu, em viagem pelo mundo com as duas filhas, da ilha da Páscoa à Polinésia Francesa, passando por outros destinos como Egipto, São Tomé e Príncipe, Colômbia ou Kiribati.

Apocalipse: Hitler Invade o Este

National Geographic, 23h

Estreia. A invasão da então União Soviética por Hitler, a 22 de Junho de 1941, é o foco deste documentário que recorre a imagens reais para compreender o que levou o Führer a montar a sua maior operação militar em direcção a “um território imenso, um frio imensurável e um povo determinado com recursos aparentemente infinitos”, anuncia o canal. A realização é de Daniel Costelle e Isabelle Clarke; a narração, de Mathieu Kassovitz.

Mathera

RTP2, 23h28

Estreia. Pobre, remota, selvagem e tantas vezes ignorada, Matera já integrava, em 1993, a lista de Património Mundial da UNESCO. Em 2019, tornou-se capital europeia da cultura. Este documentário, realizado por Francesco Invernizzi e Vito Salinaro, mostra por que razões a capital da região da Basilicata, conhecida como a “cidade das cavernas”, é um dos destinos turísticos mais apetecíveis de Itália.

INFORMAÇÃO

Linha da Frente

RTP1, 21h01

Burlas, tráfico de droga e violência doméstica estão entre os crimes que ocupam o dia-a-dia dos agentes da Divisão de Investigação Criminal da PSP. Esta reportagem segue-os em acção, durante operações de risco. Investigação implacável é uma peça do jornalista Armando Seixas Ferreira, com imagem de Nuno Tavares, edição de Paulo Nunes e imagens drone de Carlos Pinota.