Células do colo do útero podem ajudar a detectar cancros dos ovários e da mama

Células do colo do útero recolhidas durante rastreios podem ajudar a identificar pessoas com cancros dos ovários e da mama – esta foi uma das grandes conclusões de dois estudos publicados esta semana na revista científica Nature Communications.​ No futuro, pistas nessas células podem vir a ser usadas em testes para se prever quem está mais em risco de vir a desenvolver esses cancros e ajudar nos diagnósticos.