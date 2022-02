PJ detém homem por alegada burla em negócio de milhões de máscaras

Suspeito era procurado pelas autoridades alemãs tendo pendente um mandado de detenção europeu. Aproveitou a pandemia para enganar uma empresa alemã. Ficou com o sinal do negócio e nunca entregou a mercadoria. Empresa tinha encomendado seis milhões de máscaras FFP2.

A Policia Judiciária (PJ) anunciou, esta quarta-feira, a detenção de um homem que era procurado pelas autoridades alemãs e sobre o qual pendia um Mandado de Detenção Europeu (MDE) por crime de burla.

Este homem, com 49 anos, de nacionalidade espanhola e com residência em Portugal, terá prometido vender seis milhões de máscaras faciais de protecção individual do tipo FFP2 a uma empresa alemã, mas nunca o cumpriu.

Segundo fonte da PJ, o homem ficou com o sinal pago pela empresa como adiantamento do negócio, mais de 120 mil euros, mas nunca entregou a mercadoria.

O caso ocorreu em 2020, numa altura em que estes equipamentos, como é o caso das máscaras, eram muito procurados devido à situação de pandemia.

Não há para já indícios de que este homem tenha efectuado negócios do género em Portugal ou noutro país. Sabe-se apenas que usou uma empresa de fachada para proceder ao negócio.

A PJ já estava há algum tempo a vigiar os movimentos deste cidadão espanhol e procedeu à sua detenção no domingo.

O homem deslocava-se numa viatura potente e a alta velocidade numa auto-estrada da zona Centro quando foi abordado por elementos do Destacamento de Trânsito da GNR que colaboraram com a PJ nesta detenção.

Ao que o PÚBLICO apurou o suspeito acatou a ordem de paragem e não ofereceu qualquer resistência, tendo já sido presente a um juiz no Tribunal da Relação de Guimarães, que decidiu aplicar-lhe a prisão preventiva enquanto aguarda a decisão do processo de extradição para a Alemanha.