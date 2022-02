Covid-19: restrições devem ser levantadas nas próximas semanas, defendem especialistas

Começar a pensar num alívio progressivo das restrições de combate à pandemia de covid-19 que ainda vigoram em Portugal, podendo mesmo avançar com o levantamento de medidas ainda durante este mês de Fevereiro é uma das posições defendidas por alguns especialistas ouvidos pelo PÚBLICO esta quarta-feira. Países como França, Noruega, Dinamarca, Finlândia ou Inglaterra já estão a aligeirar estas restrições. Mas o especialista em saúde internacional Tiago Correia recorda: Portugal “não está parado” e já aliviou medidas há mais de 15 dias.

Para Gustavo Tato Borges, presidente Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, quando a “onda provocada pela Ómicron estiver já numa fase descendente clara, em que o R(t) [índice de transmissibilidade] esteja abaixo de 1, com o número de casos a diminuir” Portugal entra numa fase em que se poderão começar a aliviar as restrições ainda em vigor. “Previsivelmente lá para finais de Fevereiro vamos começar a assistir a esse alívio constante e sustentado. Creio que o ideal será aguentar ainda este mês de Fevereiro”, ressalva ao PÚBLICO.

Mas o pneumologista Filipe Froes, também coordenador do gabinete de crise da Ordem dos Médicos, vai mais longe e aponta a segunda quinzena de Fevereiro como data para iniciar o levantamento de medidas. “Neste contexto, parece-me desejável e previsível que nas próximas semanas Portugal, à semelhança do que já está a ser feito noutros países, crie condições para aligeirar progressivamente as medidas, mantendo duas coisas que me parecem essenciais: a vacinação dos mais vulneráveis e a monitorização do impacto centrado na gravidade”, explica. “É evidente que, a continuar assim, vamos na direcção certa para aliviar.”

O que vai acontecer com a mortalidade?

Já Tiago Correia, professor de Saúde Internacional e investigador do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa (IHMT), nota que só quando o novo executivo tomar posse é que se poderá avançar para uma abertura. Tendo em conta que essa janela temporal poderá demorar entre cerca de duas a três semanas, deverá estar concluído na semana de 20 de Fevereiro, isso permitirá ter uma maior percentagem da população vacinada com a dose de reforço e “perceber um pouco melhor o que acontece com a mortalidade” para ser possível avançar.

Esta quarta-feira, Portugal ultrapassou a marca de 20 mil óbitos associados à covid-19, somando 56 mortes na terça-feira, de acordo com os dados do último boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS). “Continuo a olhar muito para a mortalidade neste momento, que continua com valores elevados. Se a mortalidade se mantiver com este valor [quando o novo Governo tomar posse] será uma decisão um pouco mais difícil”, insiste o especialista em saúde internacional.

“Penso que esse é o caminho, mas essa transição deverá ser feita só na Primavera ou pela Páscoa, numa altura em que o número de novos casos será reduzido, a pressão nos serviços de saúde será também ela reduzida e teremos aqui margem para começar também a transmitir a informação adequada às pessoas" Gustavo Tato Borges, presidente Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública

Feita essa ressalva, Tiago Correia diz que “se a mortalidade baixar, então aí a tendência é muito clara” e Portugal deve “seguir em frente” no aligeirar de medidas. O especialista em saúde internacional começa por insistir que muitas das restrições que estão a ser levantadas noutros países, como a reabertura de bares e discotecas, os limites horários para os restaurantes ou o teletrabalho deixar de ser obrigatório e passar a ser recomendado, já tiveram lugar em Portugal.

Entre as restrições de controlo da pandemia em vigor actualmente está a obrigatoriedade de teste negativo nas visitas a lares ou a doentes internados em estabelecimentos de saúde. Para Gustavo Tato Borges, “a razão pela qual se fazem testes às pessoas que vão aos hospitais ou aos lares é porque essas pessoas vão ter contacto com pessoas muito frágeis, pessoas que podem desenvolver doença grave”.

“Portanto, aquilo que será mais importante é que as pessoas que vão visitar esses doentes ou esses idosos não o façam se tiverem qualquer tipo de sintoma respiratório e portanto perceber que a protecção que estão a dar aos seus familiares em não ir visitar se têm sintomas é muito maior do que aquela de fazer um teste para entrar”, desenvolve.

Filipe Froes acredita que o levantamento dessa medida será algo progressivo: actualmente quem já está vacinado com a dose de reforço há mais de 14 dias fica dispensado da apresentação de teste negativo; “progressivamente, e à medida que a actividade pandémica diminuir, é desejável que a testagem termine, mantendo-se a máscara; e, quando a actividade for residual, também se tire a máscara”, explica.

Fim dos isolamentos? Resposta não é consensual

Com o alívio progressivo de restrições e sendo o isolamento de contactos de alto risco e de infectados a restrição “mais gravosa” ainda em vigor, como Gustavo Tato Borges lhe chama, a questão impõe-se: está o país no caminho para que deixem de haver isolamentos? O médico de saúde pública abre a porta a essa possibilidade.

“Penso que esse é o caminho, mas essa transição deverá ser feita só na Primavera ou pela Páscoa, numa altura em que o número de novos casos será reduzido, a pressão nos serviços de saúde será também ela reduzida e teremos aqui margem para começar também a transmitir a informação adequada às pessoas”, começa por explicar.

E insistiu também que antes de avançar com essa libertação é primeiro necessário elucidar a população “sobre quais são os sinais perigosos, o que devem fazer se passarem a ter sintomas respiratórios e começar a mudar um pouco a mentalidade” até ser possível chegar a esse ponto. Situação que só será atingida, diz, “numa altura em que a covid-19 estará mais controlada, em que não haverá pressão sobre os serviços de saúde hospitalares e em que não haverá um reporte de óbitos considerável como tem acontecido nos últimos dias”.

Aí, vai ser necessário “manter medidas normais de cuidado individual ou o uso de máscara voluntário” para que se possa chegar ao ponto em que é possível “deixar de fazer isolamento dos contactos e alto risco e também dos próprios casos positivos, que apenas terão necessidade de deixar de trabalhar quando tiverem sintomas que os impeçam mesmo de trabalhar”, sustenta Gustavo Tato Borges.

"Comportamento semelhante ao da gripe"

Para Filipe Froes essa hipótese está dependente das características das próximas variantes. “O que nós desejávamos era ter um comportamento semelhante ao da gripe. Esse é um cenário, o mais desejável, e provavelmente a médio ou longo prazo será o mais provável, mas ainda estamos numa fase que nos obriga a uma grande monitorização, uma grande capacidade de antecipação e planeamento.”

Já Tiago Correia coloca a possibilidade num “futuro mais longínquo”. “Neste momento os contactos de alto risco já não estão isolados se tiverem a dose de reforço, assumindo que são 50% da população e que [essa percentagem] está a aumentar, eu direi que, a prazo e por esta via, os isolamentos vão acabar”, diz. “Num futuro mais longínquo acho que os infectados deixarão de ser testados. No futuro imediato, nos próximos meses, penso que as manifestações clínicas vão ser testadas à covid-19 e que se vão manter as pessoas num isolamento”, remata.

A CNN Portugal avançou esta quarta-feira que a DGS está a estudar o alívio de medidas de controlo da pandemia. O PÚBLICO questionou a autoridade nacional da saúde, mas não obteve qualquer resposta.