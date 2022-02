Porto recebe LGBT+ Music Festival para “celebrar o amor e a música” — com Peaches e Iggy Azalea

A “celebração do amor e da música” inspirada na comunidade LGBTQIA+ decorre na Alfândega do Porto entre 1 a 3 de Julho. Iggy Azalea, Melanie C, Todrick Hall, Ludmilla e Blaya são alguns dos nomes já confirmados.

Serão três noites de Verão para “celebrar o amor e a música” — de todas as formas em que se manifestam. O LGBT+ Music Festival quer juntar 35 mil pessoas na Alfândega do Porto, em quatro palcos à margem do rio Douro, entre 1 a 3 de Julho.

Com a promessa de concertos de “várias sonoridades musicais”, os primeiros nomes anunciados são maioritariamente pop: a rapper Iggy Azalea, a ex-Spice Girls Melanie C, o performer e autor da icónica Nails, hair, hips, heel, Todrick Hall, um throwback à I Got U com Jax Jones ou o electropop de Little Boots.

Peaches e Blaya são outras das artistas confirmadas no festival “abertamente LGBTQIA+” que pretende orgulhosamente extravasar-se da zona ribeirinha para “festas temáticas nos clubes da cidade”, “a bordo de barcos” ou no topo das esplanadas nos telhados.

O festival é organizado pelo Apollon Group em contacto com a associação Variações, a ILGA e a Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil. “A missão do nosso festival é fazer com que todos se sintam vistos e ouvidos enquanto cantamos e dançamos hinos pop”, apresenta em comunicado Marco Azevedo, director do festival “onde qualquer pessoa será bem-vinda”.