O que resta à direita?

A crise do PSD não é conjuntural, não é um desaire de Rui Rio. É estrutural. Muito mais difícil de resolver. O PSD especializou-se em governar contra as pessoas, esperando que estas acreditem que curativos dolorosos lhes fazem bem.

Há quinze anos Nick Cohen escreveu o livro What’s Left?, onde argumentava que a esquerda liberal havia traído os seus velhos valores e, em nome do ódio aos Estados Unidos, branqueava e apoiava os regimes e os grupos mais ou menos violentos promotores do terrorismo islâmico. Não interessa aqui discutir a tese de Cohen. Interessa que Nick Cohen não sabia o que restava da esquerda e, no contexto em que escrevia – o britânico –, a crise à esquerda concretizou-se. O clímax foi a recusa do extremista (a raiar o antissemita) Corbyn, preferindo os britânicos até o “Brexit” trapalhão e custoso de Boris Johnson.