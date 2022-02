O aviso à navegação de Rui Rio

Rui Rio estava bastante agastado ao falar na noite eleitoral. Também não era para menos depois da esperança num bom resultado se ter transformado, para ele e para o PSD, num terramoto político. Contudo, a forma como pretendeu dar a entender que a sua liderança podia ter os dias contados primou pela ambiguidade, nomeadamente quando interrogado por jornalista a quem não pretendeu dizer mais do que isso, ajudado por apupos da assistência contra quem pediu o esclarecimento quanto ao que ele queria dizer de facto. Ao afirmar que tinha muitas dúvidas até que ponto poderia continuar a ser útil ao seu partido perante uma maioria absoluta do PS para quatro anos, não se demitiu, mas ficou a meio do percurso, deixando para outros uma decisão que, como líder, deveria caber a ele por inteiro. Percebe-se o que ele não disse. Mandou antes um aviso à navegação: ou lhe é reafirmada confiança por decisão do partido ou que venha a sucessão, numa forma indirecta de bater com a porta. Mas haverá neste momento quem lhe queira suceder perante a realidade de quatro anos na oposição? É o que se tentará perceber nos próximos tempos num partido ferido pela grande derrota que sofreu.

Eduardo Fidalgo, Linda-a-Velha

Um só gesto

De saudar a campanha eleitoral, valorizada por um painel de habilitados comentadores a traduzirem para o grande púbico do pequeno ecrã o entendimento dos candidatos. Saldou-se positivamente este trabalho da comunicação social, em meu fraco entender, quase excessivo, por ter sido um gesto, um só gesto de António Costa, a resolver a seu favor a contenda. Disso estou convicto. Foi o aceno público do célebre Orçamento, após o debate com Rui Rio. Vale a pena observar a expressão de conivência com que ergueu, e apontou para o cartapácio, a fim de passar a mensagem aos milhões de espectadores: “eu é que tenho o dinheiro, eu sou quem vai à Europa buscá-lo”. Perante tanta erudição, ganhou a eurodição de António Costa. Bem certo que um gesto vale por mil palavras. Os portugueses são mestres em entender estas subtilezas. E, olhando eles para as contas e contas que Rio acabara de apresentar, logo desconfiaram: ali há gato! E mais uma vez tiveram razão. No dia seguinte apareceu o Zé Albino.

Henrique Dinis da Gama, Lisboa

Olhar sobre as eleições

António Costa conseguiu a maioria absoluta nas legislativas, os eleitores premiaram a “brilhante” gestão da pandemia tirando o facto pouco importante de mais de um milhão de portugueses estarem sem médico de família e haver falta de profissionais de saúde. Rui Rio foi castigado porque ao longo destes anos funcionou como uma espécie de muleta do Governo, pois é melhor a falar fluentemente alemão do que a fazer oposição em português. Os centristas, conhecidos pelo partido do táxi por terem poucos deputados no Parlamento, transformaram-se num triciclo onde já nem cabe uma pessoa. O Bloco ruiu devido às infiltrações do extremismo de esquerda, o que não deixa de ser irónico para um partido que fez do combate ao extremismo de direita a sua bandeira, e o comunismo mostrou que é um produto vintage fora de moda.

O Chega, acusado de ser radical, ficou em terceiro lugar, ridicularizando os “democratas” de ocasião. Dizem que neste mundo nada é mais certo do que a morte e os impostos, eu acrescento que em eleições nada é mais certo do que sondagens erradas e a vitória da abstenção.

Emanuel Caetano, Ermesinde

Qualidade das sondagens e comunicação social

O título do PÚBLICO de dia 31 realça a “surpresa absoluta” da maioria dada ao PS. Mas essa surpresa, entre muitas outras razões possíveis, também deve incluir a da qualidade das sondagens em que a comunicação social televisiva e escrita baseou os seus cenários eleitorais.

Ora, uma das prioridades dos media deveria ser a de proceder a um inquérito à qualidade dessas sondagens em termos do propósito das perguntas que incluíram e sua justeza quanto à capacidade de denunciarem a realidade sentida dos portugueses e portuguesas. E se se vier a confirmar que entre as possíveis razões da desconformidade, a da qualidade e propósito das sondagens pode ter sido uma delas, então que se siga um outro inquérito a quem as encomendou, para se aferir das suas intenções menos aparentes.

Seja como for, a grande comunicação social, com a sua enorme influência potencial junto da população, foi uma das grandes derrotadas deste acto eleitoral. Não será tempo também ela de reflectir sobre os seus caminhos futuros e sobre os padrões actuais da sua qualidade? Será possível que os actuais actores dessa imprensa possam recuperar um dia a sua credibilidade junto da população e dos eleitores?

J.G. Sampaio Faria, Carvalhal