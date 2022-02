Tiroteio no palácio do Governo da Guiné-Bissau fez pelo menos seis mortos

Pelo menos seis pessoas morreram no tiroteio ocorrido na terça-feira no palácio do Governo durante a tentativa de golpe de Estado na Guiné-Bissau, disseram à Lusa fontes militares.

Fontes do Hospital Nacional Simão Mendes, em Bissau, tinham avançado à Lusa, durante a tarde de terça-feira, que receberam quatro feridos, um dos quais em estado grave.

O Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, confirmou também aos jornalistas, no final do dia, a existência de mortos e feridos, mas sem precisar o número.

“Há mortos de um lado e do outro”, afirmou o Presidente guineense, acrescentado que a Guiné-Bissau está de luto porque “alguns valentes filhos” tombaram “por causa da ambição de duas ou três pessoas, que entendem que o país não tem direito de viver em paz”.

Vários tiros foram ouvidos perto da hora de almoço de terça-feira junto ao Palácio do Governo da Guiné-Bissau onde decorria um Conselho de Ministros, com a presença de Umaro Sissoco Embaló, e do primeiro-ministro, Nuno Nabiam.

Homens armados entraram no palácio do Governo e ordenaram a saída dos governantes que estavam no edifício, à excepção do Presidente, do primeiro-ministro e de alguns ministros.

Durante várias horas, ninguém pode entrar nem sair do edifício até que Embaló e os restantes dirigentes políticos ministros foram retirados do local por militares da Marinha de Guerra Nacional.

Segundo o Presidente guineense, “alguns elementos que estiveram envolvidos neste acto covarde e bárbaro já estavam a ser investigados por indícios do narcotráfico”. Os atacantes, garantiu, “não queriam apenas dar um golpe de Estado”, mas sim “matar o Presidente da República, o primeiro-ministro e os ministros”.

“Ainda não há caras, porque havia uma mistura, mas foi uma coisa muito bem organizada e concertada. Não quero estar a avançar [com mais informações] para não complicar a investigação em curso, mas posso garantir-vos que a situação está sob controlo, de uma forma total”, explicou.

A tentativa de golpe de Estado foi condenada pela União Africana, pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), através da presidência angolana, pela Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, por Portugal e por São Tomé e Príncipe.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, particularmente, sublinharam a necessidade de estabilidade política na Guiné-Bissau.