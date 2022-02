Partido guineense contra os “discursos etnicistas” e quem tenta “sufocar as regras democráticas”

O Partido de Unidade Nacional condena “o recurso à violência” no espaço político, mas lembra as atitudes e os comportamentos que vêm dividindo os guineenses.

Condenando “firmemente e sem reservas o recurso à violência no espaço público”, depois da tentativa de golpe de terça-feira na Guiné-Bissau, o Partido da Unidade Nacional (PUN) lembra, no entanto, que é em momentos como este que se torna “imperativo que a classe política e as autoridades do país façam prova de maturidade e de sentido de responsabilidade”.

“Nenhuma razão justifica que um grupo de soldados ou homens armados tentem colocar em causa as regras democráticas da nossa República, tomando de assalto as suas instituições”, refere o texto. Mas o pequeno partido guineense, liderado por Idriça Djalo, “condena todos os que destilam discursos etnicistas, assim como os que tentam sufocar as regras democráticas” quotidianamente, numa referência não tão velada ao Presidente Umaro Sissoco Embaló.

Perante uma situação com muitos contornos por esclarecer, nomeadamente, quem está por trás do ataque armado ao Palácio do Governo, numa altura em que decorria um conselho de ministros presidido por Embaló e com o primeiro-ministro, Nuno Nabiam, também presente, o comunicado do PUN é “cauteloso”, tal como disse ao PÚBLICO o próprio Idriça Djaló, mas “convida os actores políticos a rejeitar o recurso à violência e a narrativas divisionistas”.

O PUN está preocupado com o efeito que o incidente armado possa ter num clima político muito dividido, de ânimos acirrados e onde as instituições democráticas continuam frágeis quase meio século depois da independência da Guiné-Bissau. Por isso, “encoraja ainda todos os actores políticos e a sociedade guineense a trabalhar no reforço das liberdades fundamentais e do Estado de direito democrático, único garante da nossa segurança e prosperidade colectiva”.

Lamentando “as vítimas inocentes” da violência de terça-feira, o partido guineense “exorta as instituições judiciais a cumprir com as suas responsabilidades, levando a cabo uma investigação séria e isenta dos acontecimentos trágicos que, mais uma vez, ensombraram” o país.