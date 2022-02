EUA e NATO ofereceram à Rússia acordos de desarmamento e “medidas de confiança”

Os Estados Unidos e a NATO estão dispostos a negociar acordos de desarmamento com a Rússia em troca da desescalada militar russa na fronteira com a Ucrânia. A oferta consta das respostas escritas de Washington e da Aliança Atlântica às exigências securitárias de Moscovo, enviadas na semana passada, segundo revela esta quarta-feira o El País, que teve acesso aos documentos.

As cartas publicadas pelo diário espanhol confirmam que tanto os EUA como a NATO não aceitam a exigência de Moscovo de que seja vedado o acesso da Ucrânia à Aliança Atlântica, como já fez questão de vincar em várias ocasiões o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, pondo também de parte a assinatura de um acordo bilateral de segurança entre a Europa e a Rússia.

Quer os EUA quer a NATO deixam, no entanto, a porta aberta às negociações e apresentam uma contra-proposta que inclui a negociação de acordos de desarmamento e medidas de confiança em diferentes fóruns, como a Organização para Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), o Diálogo de Estabilidade Estratégica EUA-Rússia e o Conselho NATO-Rússia, oferta condicionada ao início da desescalada da ameaça militar russa na Ucrânia.

“Tendo em consideração a mobilização militar substancial, unilateral e injustificada em andamento na Ucrânia e na Bielorrússia, pedimos à Rússia a desescalada imediata, de maneira verificável, oportuna e duradoura”, lê-se na carta de resposta da NATO.

“A posição do Governo dos Estados Unidos é que o progresso só pode ser alcançado nestas questões [medidas de desarmamento e confiança] num ambiente de desescalada das acções ameaçadoras da Rússia em relação à Ucrânia”, avisa, por sua vez, a administração norte-americana.

As respostas de Washington e da NATO às exigências de Moscovo seguem a mesma linha, mas apresentam algumas diferenças. A Aliança Atlântica diz que “a Rússia quebrou a confiança” e “desafiou os princípios fundamentais da segurança global”.

Já os EUA garantem estar dispostos a discutir o conceito de “indivisibilidade da segurança”, que a OSCE aprovou em 2010. Moscovo argumenta que, de acordo com esse princípio, a hipotética adesão da Ucrânia à NATO afectaria a segurança da Rússia.

Apesar de não concordar com os argumentos da Rússia, Washington mostra alguma abertura para discutir o assunto e admite abordar as “respectivas interpretações” do acordo. Mas, insiste, está fora de questão fechar a porta à possível entrada da Ucrânia na NATO, até porque, lê-se na resposta por escrito dos norte-americanos, “os EUA e a Rússia já reafirmaram o direito inerente de cada estado de escolher ou alterar livremente os seus acordos de segurança, incluindo tratados e alianças”.

Na terça-feira, Vladimir Putin afirmou que os Estados Unidos e a NATO ignoraram os pedidos de Moscovo sobre garantias de segurança, mas manifestou-se disposto a prosseguir as conversações para diminuir as tensões em torno da Ucrânia.

O Presidente russo admitiu que é possível negociar o fim do impasse, caso sejam considerados os interesses de todas as partes, incluindo as preocupações da Rússia sobre a segurança do seu território, nomeadamente a recusa do Ocidente em responder aos pedidos quanto ao alargamento da NATO no Leste da Europa, à instalação de sistemas de mísseis perto das suas fronteiras e à retirada das suas forças dos países que pertenciam à União Soviética e ao Pacto de Varsóvia.