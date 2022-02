Santana Lopes pretende anular adjudicação do complexo Piscina de Mar na Figueira da Foz

A piscina, e a estalagem com 13 quartos que lhe foi anexada na década de 1960, funcionou com acesso público até finais da década de 1980, tendo ficado célebre pelas suas dimensões.

O presidente da Câmara da Figueira da Foz disse nesta quarta-feira que o município está a trabalhar na anulação da adjudicação do projecto do complexo Piscina de Mar, que contemplava um hotel de 49 quartos e um novo edifício. “Para já, não vai ser feito aquele [projecto]”, revelou Pedro Santana Lopes aos jornalistas, na final da sessão de Câmara. O complexo está concessionado à empresa Prime Hotels.

Anteriormente designada por Piscina-Praia (e conhecida localmente como Piscina do Grande Hotel, embora nunca tenha feito parte deste, actualmente hotel Mercure), foi projectada na década de 1950 pelo arquitecto Isaías Cardoso. É um dos conjuntos arquitectónicos emblemáticos da Figueira da Foz, classificado como Imóvel de Interesse Público, situado na marginal fronteira à praia.

Na década de 1990, depois de um falhado projecto de reconversão, o complexo fechou e degradou-se, tendo a prancha sido retirada. Viria a ser adquirido pela autarquia liderada por Santana Lopes, que reabilitou a piscina em 2001, tendo esta voltado a funcionar durante vários anos, com concessões limitadas no tempo, estando actualmente desactivada.

Já o edifício da estalagem está ao abandono há mais de duas décadas e agora vai ser reconstruído e aumentado.

A obra, de cerca de três milhões de euros, previa que o plano de água da piscina se estenda para debaixo do novo edifício lateral, entre outras intervenções.

Na sessão desta quarta-feira, a Câmara da Figueira da Foz aprovou a construção de uma residência assistida e hotel de cinco estrelas na Avenida Doutor Joaquim de Carvalho, com o presidente da autarquia a referir que aqueles edifícios “só podem valorizar aquela zona da cidade”.