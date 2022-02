Whoopi Goldberg foi suspensa do programa pelos seus comentários sobre o Holocausto

Whoopi Goldberg foi suspensa do talk show “The View” da ABC na terça-feira por ter afirmado, no dia anterior, que o Holocausto “não era sobre raça”, anunciou o presidente da divisão de informação da cadeia televisiva, reagindo à chuva de comentários a que a declaração da actriz foi sujeita.

A artista, de 66 anos, pediu desculpas pelas suas declarações numa aparição no “The Late Show”, ainda na segunda-feira, e novamente na transmissão do “The View” na manhã de terça-feira. Assim como escreveu nas suas redes sociais. Mas de nada lhe valei. “Com efeito imediato, suspendi Whoopi Goldberg durante duas semanas pelos seus comentários errados e ofensivos”, declarou Kim Godwin, presidente da ABC News, num comunicado publicado pela rede.

“Enquanto Whoopi se desculpou, eu pedi a ela para reflectir e aprender sobre o impacto dos seus comentários”, justificou Godwin. “Toda a organização ABC News se solidariza com os nossos colegas, amigos, familiares e comunidade judaica.”

Goldberg e os outros co-apresentadores de “The View” discutiam sobre o Holocausto depois que um conselho escolar local no Tennessee ter votado para banir do seu currículo a novela gráfica Maus, do vencedor do Prémio Pulitzer, o cartoonista Art Spiegelman, que é sobre o Holocausto. O argumento para que os alunos do 8.º ano deixem de o ler é que se trata de um livro que contém palavrões e cenas de nudez — de referir que o livro é baseado nas recordações do pai do artista, sobrevivente de Auschwitz, e que o autor optou por retratar os judeus como ratos e os nazis como gatos.

“Isso são pessoas brancas fazendo isso a outras pessoas brancas”, disse Goldberg a determinada altura do programa, referindo que o Holocausto não aconteceu por razões racistas. Grupos judeus, mas não só, ficaram furiosos com as declarações e recordaram que o regime nazi exterminou cerca de seis milhões de judeus durante a Segunda Guerra com base numa ideologia anti-semita, fomentada por Adolf Hitler, que considerava os judeus uma raça inferior.

“Não, Whoopi Goldberg, o Holocausto foi sobre a aniquilação sistemática do povo judeu pelos nazis – que consideravam ser uma raça inferior”, apontou Jonathan Greenblatt, executivo-chefe da Liga Antidifamação, no Twitter em resposta aos comentários da actriz. “Eles desumanizaram os judeus e usaram essa propaganda racista para justificar o massacre de seis milhões de pessoas. A distorção do Holocausto é perigosa”, acrescentou.