Presidente da CNN, Jeff Zucker, demite-se por não ter divulgado relacionamento com colega

O presidente da CNN, Jeff Zucker, que especialistas do sector especulam que desempenharia um papel maior quando a rede se tornar parte da Discovery, renunciou nesta quarta-feira, justificando que não divulgou um relacionamento consensual com uma colega, a directora de marketing da cadeia, Allison Gollust.

Jeff Zucker, 56 anos, é divorciado e no comunicado interno explica aos funcionários que o seu relacionamento tornou-se conhecido durante a investigação interna feita sobre a conduta de Chris Cuomo, o pivot do jornal da noite da CNN, que foi despedido em Dezembro passado depois de se saber que tinha ajudado o irmão, o ex-governador de Nova Iorque Andrew Cuomo, que foi acusado de assédio sexual.

“Era obrigado a divulgar quando [o relacionamento] começou, mas não o fiz”, escreveu Jeff Zucker, que também renunciou ao cargo de presidente da divisão de notícias e desporto da WarnerMedia.

Embora o presidente não tenha identificado a colega de trabalho com quem mantém um relacionamento, Brian Stelter, pivot da CNN, em directo, enquanto dava a notícia, avançou que se trata de Allison Gollust, directora de marketing da cadeia televisiva, acrescentando que ela permanecerá na CNN.

“Jeff e eu somos amigos íntimos e parceiros profissionais há mais de 20 anos”, disse Stelter, citando Allison Gollust, num outro comunicado, da autoria da directora de marketing, divulgado no mesmo dia que o do presidente. “Recentemente, o nosso relacionamento mudou, durante a pandemia. Lamento que não tenhamos divulgado no momento certo. Estou incrivelmente orgulhosa do meu tempo na CNN e espero continuar o excelente trabalho que fazemos todos os dias”, acrescentou

A CNN faz parte da WarnerMedia, de propriedade da AT&T. Embora Jeff Zucker tenha indicado que planeia reformar-se da CNN, esperava-se que ele desempenhasse um papel de destaque no novo Warner Bros Discovery. Afinal, Jeff Zucker e o presidente da Discovery, David Zaslav, que liderará a Warner Bros Discovery, são ex-colegas e amigos.

Em comunicado, o director-executivo da WarnerMedia, Jason Kilar, declara que aceitou a renúncia de Jeff Zucker e que em breve anunciará um plano de liderança interno. “As pessoas estão muito chocadas”, declara um ex-funcionário da CNN, ouvido pela Reuters. “Jeff foi quem uniu as pessoas durante a pandemia.”

Jeff Zucker, que ingressou na CNN em 2013, tem uma reputação no mercado de TV marcada pelo seu sucesso inicial. Aos 20 anos, foi o produtor executivo do programa “Today” da NBC, mais tarde tornou-se presidente da NBC Entertainment. Segundo o perfil no site da CNN, o dirigente nasceu e foi criado em Miami, tem quatro filhos e reside em Nova Iorque.