Feliz Ano Novo Chinês: o Tigre mostra a sua força à volta do mundo

A 1 de Fevereiro celebrou-se a entrada no Ano Novo Chinês, ou no Ano Novo Lunar, que é festejado por muitos outros países asiáticos além da China e, claro, também com presença marcante em todo o planeta graças às comunidades chinesas, incluindo em Portugal. Este é o ano 4720 no Oriente e, segundo, o zodíaco chinês, entramos no Ano do Tigre: vivacidade e força, sendo este o animal que representa o princípio masculino (yang) na natureza, como lembra o Museu do Oriente. Uma volta ao mundo pelas celebrações de ano novo, marcadas tanto por luz e cor, como por sinais da pandemia, entre cautelas e máscaras; ainda assim, já com festas de massas e muitos sorrisos.