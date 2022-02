Clube contrata atleta condenado por violação e adeptos revoltam-se

O emblema em causa é o Raith Rovers, da Escócia, que se defende com o seu apoio a políticas de reabilitação dos condenados.

A comunidade escocesa de Kirkcaldy insurgiu-se contra o clube da terra, o Raith Rovers, da segunda divisão escocesa de futebol, por ter contratado David Goodwille, futebolista condenado por ver violado uma jovem em 2011.

“Goodwillie nunca demonstrou um pingo de remorso pela violação que cometeu. A sua presença no Starks Park é uma mancha no clube. Vou desistir do meu lugar anual. Isto parte-me o coração e o de outros adeptos”, desabafou a escritora Val McDermid.

A romancista, conhecida pela sua escrita de intriga e crime, decidiu acabar com o patrocínio à sua equipa de sempre, que tinha o seu nome inscrito nas camisolas.

“Fico doente só de pensar no violador David Goodwillie a correr pelo campo com o meu nome na camisola”, justificou, referindo-se ao atleta, agora com 32 anos, que chegou a representar a selecção da Escócia.

Em 2011, Goodwillie e David Robertson, seu companheiro no Dundee United, foram acusados por uma mulher de a terem violado depois de uma noite festiva: os futebolistas admitiram as relações sexuais, mas alegaram que as mesmas foram consentidas.

O juiz determinou que a quantidade de álcool consumida pela jovem influenciou o seu comportamento e que naquele estado “ela não poderia dar o seu consentimento”.

Nesse sentido, decretou que ambos os acusados a violaram: contudo, a falta de provas fez com que a punição se resumisse a cerca de 120.000 euros pelos danos causados à vítima.

“Cancelei o meu patrocínio ao clube para a próxima época, após esta contratação nojenta. Isso inviabiliza qualquer intenção de sermos uma comunidade ou família no clube”, completou a escritora.

Equipa feminina quer mudar de nome

O antigo primeiro-ministro do Reino Unido Gordon Brown e Nicola Sturgeon, primeira-ministra escocesa, também se juntaram ao repúdio abrangente por esta contratação, que levou mesmo a equipa feminina do Raith Rovers a anunciar que passará a usar um equipamento sem a insígnia do clube, tendo já pedido autorização para mudar de nome e jogar num outro campo.

“Estão a causar danos irreparáveis à imagem da equipa. Espero que revertam a decisão, pois já vi muitos adeptos que cancelaram a sua ligação ao clube e que não tencionam voltar”, lastimou o líder da claque principal, Alan Russell.

Os desafios caseiros da equipa têm habitualmente 400 a 500 espectadores, mas, no último, estiveram nas bancadas pouco mais de 100 adeptos, raros dos quais mulheres e crianças.

“Entendemos a gravidade do que se passou há 10 anos, mas, no clube, apoiamos completamente a reabilitação. Muitos factores influenciaram esta contratação, mas o primeiro e mais importante foi uma decisão futebolística”, justificou a direcção.

Já o antigo presidente do clube Bill Clark entende perguntar como pensam os dirigentes “apelar ao apoio da comunidade, com famílias com meninas pequenas”. “Não vai funcionar”, sentenciou.