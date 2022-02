Benfica segue em frente rumo ao abismo

Mais um jogo, mais um prego no caixão do Benfica. A equipa “encarnada” perdeu (2-1) nesta quarta-feira frente ao Gil Vicente, no Estádio da Luz, em jogo da ronda 20 da I Liga. Com este resultado, a equipa de Nélson Veríssimo fica a 12 pontos do FC Porto e pode ficar a seis do Sporting, que ainda joga nesta jornada. Já os minhotos continuam o grande campeonato e chegam aos 33 pontos, a cinco do Sp. Braga. Para já, o quinto lugar está seguro.