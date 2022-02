Morreu Monica Vitti, diva de Antonioni, actriz lendária do cinema italiano

Foi uma das maiores estrelas do cinema italiano, inesquecível pela ligação a Michelangelo Antonioni em filmes do realizador como A Aventura, A Noite, O Eclipse ou Deserto Vermelho, pelos papéis que desempenhou contracenando com Marcello Mastroianni, Alain Delon ou Claudia Cardinale. Monica Vitti morreu esta quarta-feira aos 90 anos.

A notícia foi avançada pelo argumentista e realizador Walter Veltroni na sua conta de Twitter. “Roberto Russo, o seu companheiro nestes anos, pede-me que informe que Monica Vitti deixou de existir. Faço-o com grande dor, afecto e nostalgia”. A actriz estava afastada do olhar público desde 2002, consequência da doença de Alzheimer.

Aventura Antonioni

Nascida Maria Luisa Ceciarelli em Roma, a 3 de Novembro de 1931, iniciou o seu percurso artístico no teatro, destacando-se em 1956 com a peça Sei storie da ricordare. A estreia no cinema dá-se dois anos depois em Le Dritte, de Mario Amendola. Em 1960, filma pela primeira vez com Antonioni, no supracitado A Aventura. Era o início de uma longa carreira, marcada pelo trabalho com o realizador, pelo percurso internacional na década de 1970, pelos papéis, na década de 1960, em que se revela também enquanto grande actriz de comédia, principalmente nos filmes rodados com o realizador Mario Monicelli.

Abandonou em cinema em 1989, dedicando-se na década seguinte à televisão.