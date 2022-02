Quarta na TV: miseráveis modernos num jardim de esperança com parceiros caninos

CINEMA

Os Miseráveis

AMC, 17h54

Oriundo de Cherbourg, na Normandia, Stéphane Ruiz (Damien Bonnard) acaba de se mudar para Montfermeil, nos subúrbios de Paris, para se juntar à Brigada Anti-Crime (BAC). Na sua equipa estão dois polícias veteranos (Alexis Manenti e Djebril Zonga) conhecidos pelos métodos controversos. Em poucos dias, Stéphane dá-se conta da enorme tensão entre os habitantes daquele lugar – sejam criminosos ou pessoas comuns – e as autoridades. Tudo ganha novas proporções quando uma criança filma, com o seu drone, uma operação policial. Primeira longa-metragem do francês de ascendência maliana Ladj Ly, Os Miseráveis debruça-se sobre as guerras de poder em bairros problemáticos. Em competição pela Palma de Ouro em Cannes, onde recebeu o Prémio do Júri, esteve nomeado para o Óscar de melhor filme internacional.

A Vingança de Michael Kohlhaas

Cinemundo, 21h10

Cévennes (França), século XVI. Michael Kohlhaas (Mads Mikkelsen) é um pacato comerciante de cavalos. Pai, marido e amigo dedicado, sempre se regeu pela honra. Tudo muda quando o senhor da terra lhe mata os cavalos e se recusa a pagar o prejuízo. Toldado pelo desejo de vingança e justiça, Kohlhaas junta um exército de homens e abre caminho pelas aldeias e lugares, espalhando o terror por todos os que ameaçarem fazer-lhes frente. Com realização de Arnaud des Pallières, a história adapta a obra homónima do escritor alemão Heinrich von Kleist que, por sua vez, se inspira na verdadeira história de Hans Kohlhase (1500-1540). O filme esteve em competição pela Palma de Ouro em Cannes e, nos Césares, arrecadou dois prémios (em cinco nomeações), pelo som e pela banda sonora original, composta por Martin Wheeler.

O Jardim da Esperança

AXN Movies, 1h32

A neozelandesa Niki Caro filma o livro homónimo da escritora e poetisa norte-americana Diane Ackerman, editado em 2007. Nele, e a partir dos diários não publicados de Antonina Zabinska, é contada a história verídica desta mulher que, com o marido, o director do Jardim Zoológico de Varsóvia (de quem era assistente), no final dos anos 1930, salvou 300 judeus do gueto da cidade após a invasão nazi da Polónia. Com Jessica Chastain no papel principal, este drama conta também com Johan Heldenbergh, Daniel Brühl, Michael McElhatton, Iddo Goldberg e Goran Kostic.

SÉRIE

Midsomer Murders

Fox Crime, 22h

Estreia da 22.ª temporada da série britânica baseada na colecção de livros de Caroline Graham. Mitos urbanos, jogos de tabuleiro, casos do oculto e até espantalhos surgem no novo lote de casos em investigação por John Barnaby (Neil Dudgeon), o detective que resolve os crimes que insistem em interromper a pacatez da povoação rural de Midsomer. Os seis novos episódios são debitados à quarta-feira.

DOCUMENTÁRIOS

The Movies

TVCine Edition, 11h15

Os filmes mais impactantes da história do cinema são revistos nesta mini-série documental, timbrada pela CNN, em que Paul Thomas Anderson, Tim Burton, Billy Crystal, Robert De Niro, Morgan Freeman, Julianne Moore, Amy Heckerling, Ridley Scott, John Singleton, Steven Spielberg e Robert Zemeckis fazem parte do elenco de comentadores. Hoje passa o primeiro dos seis episódios; os restantes, nos próximos dias úteis.

Man, Woman, Dog

Nat Geo Wild, 17h

Estreia. Emitida às quartas, a série documental analisa, em oito episódios, a relação entre humanos e caninos, da época em que estes eram temidos como predadores até aos tempos em que se tornaram fiéis amigos, parceiros e até família. Essa evolução é observada através da perspectiva de uns e outros, seja em contexto de treino, caça, protecção, salvamento ou, simplesmente, companhia.

INFORMAÇÃO

Tudo É Economia

RTP1, 1h27

Que impacto económico terão os resultados das eleições legislativas? Eis a pergunta mobilizadora do debate entre os economistas Augusto Mateus, António Nogueira Leite, Ricardo Paes Mamede e Ricardo Arroja, nesta sessão do programa apresentado por Maria Nobre e Rui Alves Veloso.