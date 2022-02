Maioria absoluta obriga a “elevar a fiscalização do Governo”, diz Rui Tavares

Com a maioria absoluta do PS, o Livre relativiza ideia da “ecogeringonça” que lançou na campanha eleitoral e assume-se agora, sobretudo, como fiscalizador do Governo e da acção do PS no Parlamento. “A maioria absoluta vai obrigar todos, órgãos de soberania e sociedade civil, a elevar a fiscalização do Governo”, afirmou o deputado eleito pelo Livre, Rui Tavares, no Palácio de Belém.

O Presidente da República está, esta terça-feira e quarta-feira, a ouvir os partidos políticos com representação parlamentar sobre os resultados das eleições legislativas de domingo por ordem crescente do número de votos e o Livre foi o primeiro. À saída, questionado pelos jornalistas sobre o futuro da “ecogeringonça”, Rui Tavares disse que “a bola” está do lado do PS.

“Tem de se saber se o PS vai ser fiel à ideia de diálogo com os outros partidos” ou se vai “menorizar a Assembleia da República”, disse. O Livre não vai, ainda assim, ficar à espera do PS e vai começar a enviar convites ao PCP, BE e PAN para reuniões com vista a procurar “linhas de força conjuntas destes partidos para promover o diálogo”.

Na opinião de Rui Tavares, a “falta de articulação e diálogo foi uma das fraquezas da esquerda” que acabou por conduzir ao “chumbo” do Orçamento do Estado, precipitando as eleições antecipadas. “É importante que a esquerda seja propositiva, positiva, para evitar uma encruzilhada para o Estado de Direito numa altura em que passam 50 anos sobre o 25 de Abril”, acrescentou, referindo-se ao receio de um crescimento da extrema-direita após a legislatura que agora se vai iniciar.

PAN espera para ver novo OE

Preocupado com a maioria absoluta, que pode ser “prejudicial para a democracia”, está também o PAN, que espera agora que o Governo esteja “disponível para o debate democrático”, como garantiu António Costa na noite eleitoral.

À saída da audiência com Marcelo Rebelo de Sousa, Liliana Cunha, a líder parlamentar do Pessoas - Animais - Natureza na legislatura que agora finda, recordou que o partido tinha “consagrado propostas” para o Orçamento do Estado de 2022 que acabou chumbado e espera agora para ver o novo documento que o PS irá apresentar. “Sendo um Governo de continuidade, o repto que lançamos ao PS é que honre os compromissos negociados com o PAN”, disse, acrescentando que, se assim for, o partido olhará para o novo orçamento “de forma positiva”.

Em particular, Liliana Cunha realçou os compromissos obtidos no combate à pobreza energética, na protecção animal e no combate à crise climática, lamentando porém que não tenha avançado o Plano Nacional da Água que agora permitia fazer face à situação de seca. “Agora, o Governo anda a correr atrás do prejuízo”, frisou.

Outra preocupação do PAN é o sistema eleitoral, sublinhando Liliana Cunha que houve quase 700 mil votos no partido que não se traduziram em mandatos parlamentares:"Se tivéssemos um círculo nacional de compensação, o PAN teria eleito três deputados”, disse.